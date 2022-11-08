"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года

Сам актер говорит, что звание самого сексуального – это предмет постоянных шуток от его друзей.

"Но моя мама будет просто счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться", – рассказал Эванс изданию.

Также он признался, что готов жениться и стать отцом.

"Это то, чего я действительно хочу. Только не ждите, что я буду много об этом говорить, некоторые вещи ты хочешь оставить только для себя", – резюмировал он.