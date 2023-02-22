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22 февраля, 2023
 
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"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи

Подкопаева: Это капля в океане, но все мы капли в этом океане и вместе мы непобедимы
Подкопаева: Это капля в океане, но все мы капли в этом океане и вместе мы непобедимы
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи, состоящей из теплых вещей, спальников, карематов, обуви, рюкзаков. Об этом она сообщила 22 февраля в Facebook.

"Где бы я ни находилась, Украина всегда в моем сердце. Последний год это было невыносимо больно – понимать, что в твоей родной стране война, что твои сограждане отдают свою жизнь и на передовой, и в тылу. Каждый день погибают от подлых вражеских обстрелов, – написала спортсменка. – У каждого из нас сейчас есть свой фронт, и моя семья делает все возможное для поддержки Украины. Это капля в океане, но все мы капли в этом океане и вместе мы непобедимы".

https://www.facebook.com/lilia.podkopayeva/posts/pfbid02ELy4EgtFhHo8ytdRa7L5Ey4fHxmYk1HweBhRBXxp8Cx124pcUFqscoJgxYSbpSb5l

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

Спортсменка вместе с семьей живет и работает в США. В феврале 2023 года Подкопаева приехала в Украину. Это ее первый визит после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В феврале 2023 года Подкопаева впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: пограничники, помощь, война России против Украины, Лилия Подкопаева
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