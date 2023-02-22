"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи

"Где бы я ни находилась, Украина всегда в моем сердце. Последний год это было невыносимо больно – понимать, что в твоей родной стране война, что твои сограждане отдают свою жизнь и на передовой, и в тылу. Каждый день погибают от подлых вражеских обстрелов, – написала спортсменка. – У каждого из нас сейчас есть свой фронт, и моя семья делает все возможное для поддержки Украины. Это капля в океане, но все мы капли в этом океане и вместе мы непобедимы".

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

Спортсменка вместе с семьей живет и работает в США. В феврале 2023 года Подкопаева приехала в Украину. Это ее первый визит после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В феврале 2023 года Подкопаева впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину.