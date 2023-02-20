Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области

"Прошел почти год с тех пор, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года", – написала она.

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

Спортсменка вместе с семьей живет и работает в США. В феврале 2023 года Подкопаева приехала в Украину. Это ее первый визит после полномасштабного вторжения РФ в Украину.