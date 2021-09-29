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29 сентября, 2021
 
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"Можешь не петь, просто ходи туда-сюда!" Никитюк в мини-платье с декольте показала три шуточных секси-ролика

Никитюк предложила подписчикам выбрать лучший ролик
Никитюк предложила подписчикам выбрать лучший ролик
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 28 сентября выложила в Instagram три видеоролика, на которых поет под известные песни вместе с коллегой – шоуменом и телеведущим Романом Мищеряковым.

"Плачь, смотри, выбирай лучшее видео", – предложила подписчикам Никитюк, уточнив в комментариях, что на самом деле они с Мищеряковым "серьезные ведущие реалити-шоу".

Пост Никитюк набрал почти 60 тыс. просмотров и около 600 комментариев.

"Леся! Вы шикарная драматическая актриса. Третье видео гениальное", – написала anikanovaolga8989.

"Ты даже можешь не петь, просто ходи туда-сюда!" – предложил kravchik768.

"Ну, звезда, огонь!" – прокомментировал podrujcaopt.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: видео, телеведущая, Леся Никитюк, ролик
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