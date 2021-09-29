"Можешь не петь, просто ходи туда-сюда!" Никитюк в мини-платье с декольте показала три шуточных секси-ролика

"Плачь, смотри, выбирай лучшее видео", – предложила подписчикам Никитюк, уточнив в комментариях, что на самом деле они с Мищеряковым "серьезные ведущие реалити-шоу".

Пост Никитюк набрал почти 60 тыс. просмотров и около 600 комментариев.

"Леся! Вы шикарная драматическая актриса. Третье видео гениальное", – написала anikanovaolga8989.

"Ты даже можешь не петь, просто ходи туда-сюда!" – предложил kravchik768.

"Ну, звезда, огонь!" – прокомментировал podrujcaopt.

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