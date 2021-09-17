"Ненавижу-у-у, "Тигрица", "Шикарный лук". Леся Никитюк показала, как выглядит перед ночной сменой

"Пошла в ночную смену… А вы отдыхайте, смотрите фильмы, принимайте теплые ванны, делайте маски для лица… Э-э-э, ненавижу-у-у", – подписала снимок 33-летняя ведущая.

Меньше чем за сутки ее пост набрал почти 50 тыс. лайков и около 200 комментариев.

"Боже, какая модная", – прокомментировал снимки украинский дизайнер Андре Тан.

"Тигрица", – написал iusypchuk_bogdan.

"Пора застраховать уже эти ноги, хотя бы на 42 тысячи", – отреагировала alla.ershova27.

"Шикарный лук, и вам так идет", – считает shoping_with_natalia.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)