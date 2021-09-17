Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2021
 
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"Ненавижу-у-у, "Тигрица", "Шикарный лук". Леся Никитюк показала, как выглядит перед ночной сменой

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"Боже, какая модная", прокомментировал новые фото Леси Никитюк известный украинский дизайнер Андре Тан
"Боже, какая модная", – прокомментировал новые фото Леси Никитюк известный украинский дизайнер Андре Тан
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 16 сентября выложила в Instagram свои фото перед ночной сменой. На снимках она позирует в полный рост в пиджаке, который заметно ей велик и подпоясан широким ремнем. На ногах у Никитюк бордовые ботфорты на высоком каблуке.

"Пошла в ночную смену… А вы отдыхайте, смотрите фильмы, принимайте теплые ванны, делайте маски для лица… Э-э-э, ненавижу-у-у", – подписала снимок 33-летняя ведущая.

Меньше чем за сутки ее пост набрал почти 50 тыс. лайков и около 200 комментариев.

"Боже, какая модная", – прокомментировал снимки украинский дизайнер Андре Тан.

"Тигрица", – написал iusypchuk_bogdan.

"Пора застраховать уже эти ноги, хотя бы на 42 тысячи", – отреагировала alla.ershova27.

"Шикарный лук, и вам так идет", – считает shoping_with_natalia.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс". 

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: телеведущая, Андре Тан, Леся Никитюк, фото, ноги, каблуки
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