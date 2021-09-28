"Наколола губы". Никитюк показала свое лицо крупным планом

"Доброе утро. Я наколола губы", – написала она. А после знака многоточия добавила: "Как я вас наколола".

На снимке лицо ведущей запечатлено крупным планом.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".