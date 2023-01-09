"Может быть, вы его не знали. Так бывает, к сожалению, с гениями". Умер украинский композитор Сергей Круценко

"В ночь на Рождество внезапно и преждевременно ушел из жизни Круценко, харизматичный композитор, режиссер и звукорежиссер, поэт и философ", – написал он.

Украинская певица Джамала 8 января в Instagram назвала смерть Круценко своим личным горем.

"Круценко умер не на фронте, но я записываю его смерть на счет наших врагов, потому что они уносят не только нашу жизнь, но и разрушают наше психологическое и физическое здоровье. Когда устраивают террор, убивают нас и морально. А тем, кто отзывчив и уязвим, это дается сложно. Он оставался все время в Киеве, работая между отключениями света и прячась в бомбоубежище. Я не могу в это поверить. Мне очень больно. Не могу вам передать, какого близкого по духу человека я потеряла. Сочувствую семье и всем нам. Может быть, вы его не знали. Так бывает, к сожалению, с гениями. Я уверена, что вы будете точно изучать его музыку в учебниках и говорить о его вкладе в украинскую музыку", – написала артистка.

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