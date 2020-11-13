Бульвар Шоубиз
 
13 ноября, 2020
 
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"Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео

45-летняя украинская певица Наталья Могилевская на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Місяць". Это кавер-версия песни Могилевской, вошедшей в альбом "Только я" (1999). Обновленный трек певица записала со звездой сериала "Школа", 23-летним блогером, создателем "TikTok-дома" ULove Home Даней Вегасом. В ролике снялся 90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис. Он исполнил роль Дракулы, Могилевская – его жены, а Вегас – священника. В клипе есть момент поцелуя экранных супругов – Могилевской и Чапкиса. "Для меня огромная честь сниматься в одном фильме с легендарным танцором, моим преподавателем Григорием Чапкисом. Наша история очень давняя, он был моим учителем еще в 90-х, когда я училась в эстрадно-цирковой академии, так что в этом фильме три поколения артистов", – прокомментировала премьеру певица.

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Могилевская и Чапкис на экране исполнили роль супругов
Могилевская и Чапкис на экране исполнили роль супругов
Скриншот: Mogylevskaya / YouTube

видео

Видео: Mogylevskaya / YouTube
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