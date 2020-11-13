"Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
45-летняя украинская певица Наталья Могилевская на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Місяць". Это кавер-версия песни Могилевской, вошедшей в альбом "Только я" (1999). Обновленный трек певица записала со звездой сериала "Школа", 23-летним блогером, создателем "TikTok-дома" ULove Home Даней Вегасом. В ролике снялся 90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис. Он исполнил роль Дракулы, Могилевская – его жены, а Вегас – священника. В клипе есть момент поцелуя экранных супругов – Могилевской и Чапкиса. "Для меня огромная честь сниматься в одном фильме с легендарным танцором, моим преподавателем Григорием Чапкисом. Наша история очень давняя, он был моим учителем еще в 90-х, когда я училась в эстрадно-цирковой академии, так что в этом фильме три поколения артистов", – прокомментировала премьеру певица.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.