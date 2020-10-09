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09 октября, 2020
 
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"Были галлюцинации". Могилевская призналась, что пережила тяжелые времена

Украинская певица Наталья Могилевская призналась, что находилась на грани нервного истощения.

Могилевская: Одолевали депрессивные мысли, снились страшные сны
Могилевская: Одолевали депрессивные мысли, снились страшные сны
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в черном платье с оголенными плечами. 

"Ложитесь спать рано или поздно? Я за здоровый сон, хотя 10 –15 лет назад в бешеном ритме, без отпуска и выходных, выделяя на сон по два–три часа в сутки, я загнала себя на грань нервного истощения: одолевали депрессивные мысли, снились страшные сны, были галлюцинации... Это очень страшно. Со временем поняла, что быть счастливым и здоровым просто. Три кита здоровья – сон, питание и физические нагрузки", – написала она. 

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве.

Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. В июне 2020 года певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.

Теги: здоровье, депрессия, Наталья Могилевская, певица
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