"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом

Украинская певица Наталья Могилевская позировала в боксерских перчатках.

Украинская певица Наталья Могилевская 1 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в боксерских перчатках.

"Стоять – бояться! Тренировка по расписанию!" – написала она.

"Ты даже боксом занимаешься? Просто супер", – отреагировали на публикацию поклонники артистки.

Певица ответила на вопрос с помощью подмигивающего смайла.

Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. В июне 2020 года певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.

Последний клип певицы на песню "Белый самолет" вышел в июле. Ради съемок артистка сменила имидж, став блондинкой.

В сентябре Могилевская сообщила, что работает над созданием новой музыкальной композиции.