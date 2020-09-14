"Задумалась". Могилевская на отдыхе заговорила о разводе

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о разводе своей подруги.

Могилевская: А реально остаться после развода по-настоящему в хороших отношениях? Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская разместила в Instagram фото в купальнике, позируя в бассейне.

"Подруга позвонила, что разводится. Задумалась... А реально остаться после развода по-настоящему в хороших отношениях? У вас есть такие примеры среди живущих рядом?" – спросила она.

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины.

Певица дважды была замужем. С первым мужем, бизнесменом Дмитрием Чалым, она жила с 2004-го по 2005 год. Со вторым супругом, бизнесменом Егором Долининым, с 2006-го по 2011-й.

Недавно она показала фото в объятиях мужчины.