"У мужчин тоже бывают "месячные". Могилевская обнародовала романтические снимки с известным бизнесменом

Украинская певица Наталья Могилевская разместила в Instagram снимки с бизнесменом Олегом Рыжовым. На первом фото она запечатлена в объятиях бизнесмена, на втором выходит из машины, держа его за руку.
"Как вы думаете, должен ли мужчина подавать женщине руку, когда она выходит из автомобиля? Я вообще не могу дождаться. Всегда вылетаю первая, и все мои друзья-мужчины по привычке, когда мы подъезжаем, говорят: "Наташа, сиди, сначала я подам тебе руку". Потому что я всегда лечу вперед, такой уж у меня характер – стремительный. Эти нормы пропустить женщину вперед, подать руку, дарить цветы, надевать пиджак, когда холодно, брать на руки, чтобы перенести через лужу..." – написала она.
Певица поинтересовалась, не считают ли ее подписчики такие нормы устаревшими.
"Давайте поговорим на эту тему. У мужчин ведь тоже бывают "месячные". Всегда ли они должны быть "для нас"?" – спросила Могилевская.
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Как вы думаете, должен ли мужчина подавать женщине руку когда она выходит из автомобиля? Я вообще не могу дождаться. Всегда вылетаю первая и все мои друзья-мужчины по привычке, когда мы подъезжаем говорят: «Наташа сиди, сначала я подам тебе руку» * Потому что я всегда лечу вперед, такой уж у меня характер - стремительный. Эти нормы пропустить женщину вперед, подать руку, дарить цветы, надевать пиджак, когда холодно, брать на руки, чтобы перенести через лужу....Вам не кажется они устаревшими или в этом есть красивая форма ухаживания? Напишите какие из правил Вы считаете красивыми и какими в современном мире устаревшими. Давайте поговорим на эту тему. У мужчин ведь тоже бывают «месячные». Всегда ли они должны быть «для нас»?
Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины.
Певица дважды была замужем. С первым мужем, бизнесменом Дмитрием Чалым, она жила с 2004-го по 2005 год. Со вторым супругом, бизнесменом Егором Долининым, – с 2006-го по 2011-й.
Недавно она показала фото в объятиях мужчины.