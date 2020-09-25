"У мужчин тоже бывают "месячные". Могилевская обнародовала романтические снимки с известным бизнесменом

Украинская певица Наталья Могилевская позировала в объятиях бизнесмена.

Могилевская: Как вы думаете, должен ли мужчина подавать женщине руку, когда она выходит из автомобиля? Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская разместила в Instagram снимки с бизнесменом Олегом Рыжовым. На первом фото она запечатлена в объятиях бизнесмена, на втором выходит из машины, держа его за руку.

"Как вы думаете, должен ли мужчина подавать женщине руку, когда она выходит из автомобиля? Я вообще не могу дождаться. Всегда вылетаю первая, и все мои друзья-мужчины по привычке, когда мы подъезжаем, говорят: "Наташа, сиди, сначала я подам тебе руку". Потому что я всегда лечу вперед, такой уж у меня характер – стремительный. Эти нормы пропустить женщину вперед, подать руку, дарить цветы, надевать пиджак, когда холодно, брать на руки, чтобы перенести через лужу..." – написала она.

Певица поинтересовалась, не считают ли ее подписчики такие нормы устаревшими.

"Давайте поговорим на эту тему. У мужчин ведь тоже бывают "месячные". Всегда ли они должны быть "для нас"?" – спросила Могилевская.

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины.

Певица дважды была замужем. С первым мужем, бизнесменом Дмитрием Чалым, она жила с 2004-го по 2005 год. Со вторым супругом, бизнесменом Егором Долининым, – с 2006-го по 2011-й.

Недавно она показала фото в объятиях мужчины.