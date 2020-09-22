Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2020
 
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Могилевская позировала в черном платье с оголенными плечами

Украинская певица Наталья Могилевская разместила в сети фото, сделанное во время прогулки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Могилевская: Как думаете, женщине важно уметь готовить?
Могилевская: Как думаете, женщине важно уметь готовить?
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская 21 сентября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в черном платье с оголенными плечами. 

Певица позирует в кадре, прогуливаясь в парке. 

"Как думаете, женщине важно уметь готовить и хорошо убирать или просто быть красивой?" – задалась вопросом певица. 

"Оставаться красивой во время уборки и готовки", – предложили свой вариант фолловеры. 

В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году.

В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.

Теги: Наталья Могилевская
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