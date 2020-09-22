Могилевская позировала в черном платье с оголенными плечами

Украинская певица Наталья Могилевская 21 сентября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в черном платье с оголенными плечами.
Певица позирует в кадре, прогуливаясь в парке.
"Как думаете, женщине важно уметь готовить и хорошо убирать или просто быть красивой?" – задалась вопросом певица.
"Оставаться красивой во время уборки и готовки", – предложили свой вариант фолловеры.
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Как думаете, женщине важно уметь готовить и хорошо убирать или просто быть красивои * ?
В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году.
В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.