Могилевская позировала в черном платье с оголенными плечами

Украинская певица Наталья Могилевская разместила в сети фото, сделанное во время прогулки.

Могилевская: Как думаете, женщине важно уметь готовить? Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская 21 сентября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в черном платье с оголенными плечами.

Певица позирует в кадре, прогуливаясь в парке.

"Как думаете, женщине важно уметь готовить и хорошо убирать или просто быть красивой?" – задалась вопросом певица.

"Оставаться красивой во время уборки и готовки", – предложили свой вариант фолловеры.

В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году.

В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.