"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото

Украинская певица Наталья Могилевская показала, как проводила время с молодым Данилко и их известными друзьями.

Украинская певица Наталья Могилевская 2 октября в Instagram разместила архивное фото по случаю дня рождения артиста оригинального жанра и композитора Андрея Данилко.

"Узнаете, кто на снимке? Сможете угадать, какой это год? Мы играли в фанты, чинили на спор бачок унитаза, одна наша подруга весь вечер бегала полуголой за Данилко... Потом мы шутя написали песню "Лимоновый фонарь". Было очень весело. С днем рождения, дорогой друг Андрей Данилко! Я по тебе скучаю", – написала она.

Певица предложила угадать также год, когда было сделано фото.

Поклонники Могилевской узнали участников снимка: ее, Данилко, писательницу Ладу Лузину и певца Андрея Кравчука (L Кравчука). Подписчики высказали предположения, что это конец 1990-х или начало 2000-х.

"На фото L Кравчук, Лада Лузина, Андрей Данилко и Наталья Могилевская. Фото 1997 года", – написала gepardmari.

"Андрей Данилко, Лада Лузина, Андрей Кравчук, Наталья Могилевская. 2003 год. А альбом с этой песней 2004 года", – отметила novitskaia1983.

Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года в Полтаве.

Данилко обрел широкую известность в образе проводницы Верки Сердючки. Впервые он продемонстрировал номер в этой роли 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве.

Первый альбом Могилевской "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В него вошел трек "Лимоновый фонарь". В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. В июне 2020 года певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.