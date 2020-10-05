Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2020
 
Новости

"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото

Украинская певица Наталья Могилевская показала, как проводила время с молодым Данилко и их известными друзьями.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Могилевская: Узнаете, кто на снимке?
Могилевская: Узнаете, кто на снимке?
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская 2 октября в Instagram разместила архивное фото по случаю дня рождения артиста оригинального жанра и композитора Андрея Данилко.

"Узнаете, кто на снимке? Сможете угадать, какой это год? Мы играли в фанты, чинили на спор бачок унитаза, одна наша подруга весь вечер бегала полуголой за Данилко... Потом мы шутя написали песню "Лимоновый фонарь". Было очень весело. С днем рождения, дорогой друг Андрей Данилко! Я по тебе скучаю", – написала она.

Певица предложила угадать также год, когда было сделано фото.

Поклонники Могилевской узнали участников снимка: ее, Данилко, писательницу Ладу Лузину и певца Андрея Кравчука (L Кравчука). Подписчики высказали предположения, что это конец 1990-х или начало 2000-х.

"На фото L Кравчук, Лада Лузина, Андрей Данилко и Наталья Могилевская. Фото 1997 года", – написала gepardmari.

"Андрей Данилко, Лада Лузина, Андрей Кравчук, Наталья Могилевская. 2003 год. А альбом с этой песней 2004 года", – отметила novitskaia1983. 

Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года в Полтаве. 

Данилко обрел широкую известность в образе проводницы Верки Сердючки. Впервые он продемонстрировал номер в этой роли 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве.

Первый альбом Могилевской "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В него вошел трек "Лимоновый фонарь". В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. В июне 2020 года певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль

Теги: Андрей Данилко, архив, Наталья Могилевская, фото, Лада Лузина, альбом, EL Кравчук, Андрей Кравчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Израильский доктор Качман: И ваши, и наши богачи купили себе ИВЛ и успокоились. Но врачей и медсестер негде купить
Израильский доктор Качман: И ваши, и наши богачи купили себе ИВЛ и успокоились. Но врачей и медсестер негде купить
Елена ПОСКАННАЯ
  "Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное
  "Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS