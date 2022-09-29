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29 сентября, 2022
 
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Муж Мозговой показал свое счастье

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David Axelrod: Счастье это маленькие ладошки, которые тебя обнимают
David Axelrod: Счастье – это маленькие ладошки, которые тебя обнимают
Фото: Olena Mozgova / Facebook

Защищающий Украину певец David Axelrod 28 сентября разместил в Facebook фото своей семилетней дочери Соломии.

Она запечатлена за столиком со стаканом в руках.

"Счастье – это маленькие ладошки, которые тебя обнимают, и миллионы ее: "Папа, а почему?", "Папа, а зачем?" – подписал он снимок.

https://www.facebook.com/DavidAxelrod.Official/posts/pfbid0ukYYtPpFn7eRShtodBesmvXfEAjNJfXJr8EXn3E21SyXXRXCTiN4vYcYwBeC8xV6l

Контекст:

David Axelrod в декабре 2005 года познакомился с украинским продюсером Аленой Мозговой. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой. В феврале 2015 у пары родилась дочь.

Соломия – первый и единственный общий ребенок пары. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она готовит еду для защитников Украины

David Axelrod вступил в территориальную оборону. Он также выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.

Теги: дети, Алена Мозговая, семья, David Axelrod
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