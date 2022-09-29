Муж Мозговой показал свое счастье

Она запечатлена за столиком со стаканом в руках.

"Счастье – это маленькие ладошки, которые тебя обнимают, и миллионы ее: "Папа, а почему?", "Папа, а зачем?" – подписал он снимок.

Контекст:

David Axelrod в декабре 2005 года познакомился с украинским продюсером Аленой Мозговой. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой. В феврале 2015 у пары родилась дочь.

Соломия – первый и единственный общий ребенок пары. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она готовит еду для защитников Украины.

David Axelrod вступил в территориальную оборону. Он также выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.