Муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса

В Москве умер супруг актрисы Натальи Вавиловой, 81-летний режиссер Самвел Гаспаров. О его смерти 28 мая сообщил главный редактор журнала армян Узбекистана "Депи Апага" Георгий Сааков в Facebook.
"В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров. Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел", – написал Сааков.
Он выразил соболезнования вдове режиссера и пожелал ей скорейшего выздоровления после заражения коронавирусом.
Гаспаров умер за неделю до своего дня рождения – 7 июня режиссеру исполнилось бы 82 года.
Наталья Вавилова родилась в 1959 году в Москве. Актриса стала популярной после съемок в картине "Москва слезам не верит". С будущим супругом, режиссером Самвелом Гаспаровым она познакомилась во время премьеры фильма в 1979 году.
За последние сутки от COVID-19 в России умерли 232 человека – самое большое число летальных исходов в стране за все время пандемии. За весь период пандемии в РФ зафиксировано 4374 летальных исхода. Число заболевших по стране достигло 387 623.