Муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса

Мужу советской и российской актрисы Натальи Вавиловой, сыгравшей Александру в фильме "Москва слезам не верит", через неделю исполнилось бы 82 года.

Вавилова познакомилась с будущим мужем в 1979 году Скриншот: Киноконцерн "Мосфильм" / YouTube

В Москве умер супруг актрисы Натальи Вавиловой, 81-летний режиссер Самвел Гаспаров. О его смерти 28 мая сообщил главный редактор журнала армян Узбекистана "Депи Апага" Георгий Сааков в Facebook.

"В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров. Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел", – написал Сааков.

Он выразил соболезнования вдове режиссера и пожелал ей скорейшего выздоровления после заражения коронавирусом.

Гаспаров умер за неделю до своего дня рождения – 7 июня режиссеру исполнилось бы 82 года.

Наталья Вавилова родилась в 1959 году в Москве. Актриса стала популярной после съемок в картине "Москва слезам не верит". С будущим супругом, режиссером Самвелом Гаспаровым она познакомилась во время премьеры фильма в 1979 году.

За последние сутки от COVID-19 в России умерли 232 человека – самое большое число летальных исходов в стране за все время пандемии. За весь период пандемии в РФ зафиксировано 4374 летальных исхода. Число заболевших по стране достигло 387 623.