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29 мая, 2020
 
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Муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса

Мужу советской и российской актрисы Натальи Вавиловой, сыгравшей Александру в фильме "Москва слезам не верит", через неделю исполнилось бы 82 года.

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Вавилова познакомилась с будущим мужем в 1979 году
Вавилова познакомилась с будущим мужем в 1979 году
Скриншот: Киноконцерн "Мосфильм" / YouTube

В Москве умер супруг актрисы Натальи Вавиловой, 81-летний режиссер Самвел Гаспаров. О его смерти 28 мая сообщил главный редактор журнала армян Узбекистана "Депи Апага" Георгий Сааков в Facebook.

"В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров. Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел", – написал Сааков.

Он выразил соболезнования вдове режиссера и пожелал ей скорейшего выздоровления после заражения коронавирусом. 

https://www.facebook.com/georgiy.saakov/posts/2806978866078747

Гаспаров умер за неделю до своего дня рождения –  7 июня режиссеру исполнилось бы 82 года. 

Наталья Вавилова родилась в 1959 году в Москве.  Актриса стала популярной после съемок в картине "Москва слезам не верит".  С будущим супругом, режиссером Самвелом Гаспаровым она познакомилась во время премьеры фильма в 1979 году.

За последние сутки от COVID-19 в России умерли 232 человека – самое большое число летальных исходов в стране за все время пандемии. За весь период пандемии в РФ зафиксировано 4374 летальных исхода. Число заболевших по стране достигло 387 623.

Теги: Россия, смерть, Москва, Узбекистан, режиссер, актриса, коронавирус, COVID-19, Наталья Вавилова
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