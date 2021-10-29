Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
Новости

"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алла Костромичева: Когда ты на съемке чувствуешь себя собой это прямо в сердечко
Алла Костромичева: Когда ты на съемке чувствуешь себя собой – это прямо в сердечко
Фото: alla / Instagram

Украинская модель и телеведущая Алла Костромичева 29 октября разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена сидящей на стуле в белой майке из полупрозрачной ткани, сквозь которую видны соски.

"Модель должна уметь перевоплощаться в разные образы и характеры, и мне кажется, это один из моих лучших скилов [навыков]. Но когда ты на съемке чувствуешь себя собой – это прямо в сердечко. Ты не просто играешь роль, а живешь, причем свою жизнь. Я верю, что вселенная всегда дает силы на то, что "твое", – подписала публикацию 35-летняя Костромичева.

"Как-то мужские черты преобладают, женственности нет вообще", – отреагировала на фото vika_s_555.

"Это не ваш характер, поэтому смотрится неестественно", – оставила коммент elenabriunicheva.

"У вас всегда одно и то же выражение лица. О какой артистичности идет речь?" – спросила фолловер vintage.ua_.

Контекст:

Костромичева родилась 11 июня 1986 года в Севастополе. Окончила Севастопольский национальный технический университет по специальности "медицинская электроника".

В 20 лет она начала модельную карьеру в миланском агентстве Why Not. Сотрудничала с модными домами и брендами Givenchy, YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Nina Ricci.

В 2015-м вышла замуж за итальянского бизнесмена Джейсона Капоне, в том же году родила сына Сальваторе.

Теги: модель, фото, грудь, Алла Костромичева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS