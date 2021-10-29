"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке

Алла Костромичева: Когда ты на съемке чувствуешь себя собой – это прямо в сердечко Фото: alla / Instagram

"Модель должна уметь перевоплощаться в разные образы и характеры, и мне кажется, это один из моих лучших скилов [навыков]. Но когда ты на съемке чувствуешь себя собой – это прямо в сердечко. Ты не просто играешь роль, а живешь, причем свою жизнь. Я верю, что вселенная всегда дает силы на то, что "твое", – подписала публикацию 35-летняя Костромичева.

"Как-то мужские черты преобладают, женственности нет вообще", – отреагировала на фото vika_s_555.

"Это не ваш характер, поэтому смотрится неестественно", – оставила коммент elenabriunicheva.

"У вас всегда одно и то же выражение лица. О какой артистичности идет речь?" – спросила фолловер vintage.ua_.

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