"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку

alyona alyona: Все, кто слушает их музыку, спонсирует войну в Украине Фото: alyona alyona / Instagram

"Война еще продолжается, ракеты летят на наши города и для части украинцев это не повод прекратить слушать российское музло, к сожалению, – написала артистка. – Все, кто слушает их музыку, спонсирует войну в Украине. Прослушивание российской музыки – еще три минуты воздушной тревоги. Каждое новое прослушивание – больше ракет, которые летят в Украину".

Артистка отметила, что песни российских исполнителей находятся в трендах украинского YouTube и на стримингах.

"Проходит музыкальная оккупация нашей страны. ВСУ выгоняет врагов из наших городов и сел, а мы должны выгонять их из трендов, – заявила артистка. – Для этого необходимо проверить свой Spotify, Apple Music, YouTube Music и удалить оттуда все русские треки".

alyona alyona подчеркнула, что таким образом поддержала инициативу украинского вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова и украинской группы Kalush Orchestra о проведении в Украине музыкальной мобилизации.