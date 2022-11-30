Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2022
 
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"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
alyona alyona: Все, кто слушает их музыку, спонсирует войну в Украине
alyona alyona: Все, кто слушает их музыку, спонсирует войну в Украине
Фото: alyona alyona / Instagram

Украинская певица alyona alyona призвала своих подписчиков поддержать музыкальную мобилизацию и удалить российские треки из своих плейлистов. Об этом она написала 30 ноября в Instagram.

"Война еще продолжается, ракеты летят на наши города и для части украинцев это не повод прекратить слушать российское музло, к сожалению,  написала артистка. – Все, кто слушает их музыку, спонсирует войну в Украине. Прослушивание российской музыки – еще три минуты воздушной тревоги. Каждое новое прослушивание  больше ракет, которые летят в Украину". 

Артистка отметила, что песни российских исполнителей находятся в трендах украинского YouTube и на стримингах.

"Проходит музыкальная оккупация нашей страны. ВСУ выгоняет врагов из наших городов и сел, а мы должны выгонять их из трендов, – заявила артистка. – Для этого необходимо проверить свой Spotify, Apple Music, YouTube Music и удалить оттуда все русские треки". 

alyona alyona подчеркнула, что таким образом поддержала инициативу украинского вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова и украинской группы Kalush Orchestra о проведении в Украине музыкальной мобилизации.

Контекст:

После начала российско-украинской войны alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. 13 апреля певица сообщила о гибели своего кума.

18 апреля исполнительница заявила, что уезжает в Европу.

Теги: Apple, война, оккупация, YouTube, ВСУ, певица, Spotify, alyona alyona, Kalush Orchestra
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