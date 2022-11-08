"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности

По словам певицы, она часто обвиняет себя и свою команду в том, что они недостаточно эффективно работают по сравнению с другими, но сейчас осознала, что от нелюбви к себе и непринятия результатов своей работы не будет желаемых результатов.
"Я постоянно от себя и всех что-то требую. И если кто-то из нас делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю себя и коллег", – призналась певица.
Она добавила, что не умеет осознавать чувство усталости и в итоге такое отношение пагубно сказалось на ее здоровье.
"У каждого есть свое количество ресурса для продуктивной работы. И нужно полюбить себя и быть благодарным себе за все сделанное", – пришла к выводу артистка.
Она также подчеркнула, что результат работы зависит от качества рабочего времени, а не его количества.
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После начала российско-украинской войны alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. 13 апреля певица сообщила о гибели своего кума.