Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
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"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности

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alyona alyona: Нужно полюбить себя и быть благодарным себе за все сделанное
alyona alyona: Нужно полюбить себя и быть благодарным себе за все сделанное
Фото: Savranenko Alyona / Facebook

Украинская певица alyona alyona заявила, что страдает от токсической продуктивности. Об этом она написала 7 ноября в Instagram.

По словам певицы, она часто обвиняет себя и свою команду в том, что они недостаточно эффективно работают по сравнению с другими, но сейчас осознала, что от нелюбви к себе и непринятия результатов своей работы не будет желаемых результатов.

"Я постоянно от себя и всех что-то требую. И если кто-то из нас делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю себя и коллег", – призналась певица.

Она добавила, что не умеет осознавать чувство усталости и в итоге такое отношение пагубно сказалось на ее здоровье.

"У каждого есть свое количество ресурса для продуктивной работы. И нужно полюбить себя и быть благодарным себе за все сделанное", – пришла к выводу артистка.

Она также подчеркнула, что результат работы зависит от качества рабочего времени, а не его количества.

Контекст:

После начала российско-украинской войны alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. 13 апреля певица сообщила о гибели своего кума.

18 апреля исполнительница заявила, что уезжает в Европу.

Теги: здоровье, певица, alyona alyona
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