"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности

alyona alyona: Нужно полюбить себя и быть благодарным себе за все сделанное Фото: Savranenko Alyona / Facebook

По словам певицы, она часто обвиняет себя и свою команду в том, что они недостаточно эффективно работают по сравнению с другими, но сейчас осознала, что от нелюбви к себе и непринятия результатов своей работы не будет желаемых результатов.

"Я постоянно от себя и всех что-то требую. И если кто-то из нас делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю себя и коллег", – призналась певица.

Она добавила, что не умеет осознавать чувство усталости и в итоге такое отношение пагубно сказалось на ее здоровье.

"У каждого есть свое количество ресурса для продуктивной работы. И нужно полюбить себя и быть благодарным себе за все сделанное", – пришла к выводу артистка.

Она также подчеркнула, что результат работы зависит от качества рабочего времени, а не его количества.