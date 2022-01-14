"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет

Падалко: Дальше будет. Или не будет Фото: marichkapadalko / Instagram

"Мы еще ничего не знаем, мы не получили никаких пояснений", – заявили сотрудники военкомата журналистке и признались, что с момента вступления в силу соответствующего приказа на воинский учет не взята ни одна женщина.

"Подождите хоть до конца января, может, нам что-нибудь скажут. Затем принесете свои документы", – заявили ведущей сотрудники военкомата.

"Дальше будет. Или не будет. Ау, Министерство обороны?!" – подытожила Падалко, отметив в публикации страницу ведомства.