"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет

"Мы еще ничего не знаем, мы не получили никаких пояснений", – заявили сотрудники военкомата журналистке и признались, что с момента вступления в силу соответствующего приказа на воинский учет не взята ни одна женщина.
"Подождите хоть до конца января, может, нам что-нибудь скажут. Затем принесете свои документы", – заявили ведущей сотрудники военкомата.
"Дальше будет. Или не будет. Ау, Министерство обороны?!" – подытожила Падалко, отметив в публикации страницу ведомства.
В апреле вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.
Также, согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет.
В октябре 2021 года Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу. В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.
По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 23 декабря заявил, что украинкам в ближайшее время не нужно идти в военкоматы.