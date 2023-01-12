Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови

"Два месяца назад присоединилась к онлайн-реестру доноров крови. Сегодня утром сдала кровь. Настроение боевое. Врач говорит, что донор за один раз помогает трем людям. В первую очередь, речь идет о раненых воинах. А еще поражена количеством людей, которые сдают кровь. Мы победим, потому что победа у нас в крови", – написала Верещук.
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8 января украинский Минздрав обратился к украинцам с призывом пополнить запасы донорской крови в связи с агрессией РФ против Украины.
"Каждый год в довоенном январе наблюдалось уменьшение донорской активности: украинцы праздновали, гостили, ездили на отдых. Такой временный спад донаций перекрывался обычно имеющимися запасами крови и ее компонентов. Но сегодня – другая реальность. Продолжаются тяжелые бои на фронте, продолжаются обстрелы россиянами украинских городов и сел. Мы не можем ослабить донорский фронт – запасы крови должны оставаться стабильными", – отметили в Минздраве.