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12 января, 2023
 
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Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови

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Верещук два месяца назад присоединилась к онлайн-реестру доноров крови
Верещук два месяца назад присоединилась к онлайн-реестру доноров крови
Фото: iryna_vereshchuk / Instagram

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук стала донором крови. Об этом она написала 12 января в Instagram.

"Два месяца назад присоединилась к онлайн-реестру доноров крови. Сегодня утром сдала кровь. Настроение боевое. Врач говорит, что донор за один раз помогает трем людям. В первую очередь, речь идет о раненых воинах. А еще поражена количеством людей, которые сдают кровь. Мы победим, потому что победа у нас в крови", – написала Верещук.

Контекст:

8 января украинский Минздрав обратился к украинцам с призывом пополнить запасы донорской крови в связи с агрессией РФ против Украины. 

"Каждый год в довоенном январе наблюдалось уменьшение донорской активности: украинцы праздновали, гостили, ездили на отдых. Такой временный спад донаций перекрывался обычно имеющимися запасами крови и ее компонентов. Но сегодня – другая реальность. Продолжаются тяжелые бои на фронте, продолжаются обстрелы россиянами украинских городов и сел. Мы не можем ослабить донорский фронт – запасы крови должны оставаться стабильными", – отметили в Минздраве.

Теги: донор, Ирина Верещук, кровь
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