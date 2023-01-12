Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови

"Два месяца назад присоединилась к онлайн-реестру доноров крови. Сегодня утром сдала кровь. Настроение боевое. Врач говорит, что донор за один раз помогает трем людям. В первую очередь, речь идет о раненых воинах. А еще поражена количеством людей, которые сдают кровь. Мы победим, потому что победа у нас в крови", – написала Верещук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iryna Vereshchuk (@iryna_vereshchuk)