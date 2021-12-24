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24 декабря, 2021
 
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"Мы связаны на всю жизнь". Кейт Уинслет рассказала, из-за чего плакала во время встречи с ДиКаприо

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Уинслет и ДиКаприо познакомились в 1996 году на съемках фильма "Титаник"
Уинслет и ДиКаприо познакомились в 1996 году на съемках фильма "Титаник"
Фото: fashionstyle._.graphy / Instagram

46-летняя британская актриса Кейт Уинслет расплакалась, когда впервые за три года встретилась со своим другом – американским актером и экоактивистом, 47-летним Леонардо ДиКаприо. О том, почему это произошло, она 23 декабря рассказала в интервью британскому изданию The Guardian.

"Я не могла перестать плакать. Я знаю его полжизни! Из-за пандемии мы не могли покинуть наши страны. Как и многие друзья по всему миру, мы соскучились друг по другу. Он мой друг, очень близкий друг. Мы связаны на всю жизнь", – цитирует издание актрису.

Также Уинслет добавила, что за это время у нее не было возможности посетить Нью-Йорк, а ДиКаприо не мог навестить ее в Лондоне, чтобы сходить вместе на ужин или просто поболтать за чашкой кофе и наверстать упущенное.

Контекст:

Уинслет и ДиКаприо познакомились в 1996 году на съемках фильма американского режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник".

В 2008 году режиссер Сэм Мэндес, который на тот момент был мужем Уинслет, пригласил их вновь воссоединиться на экране – сыграть влюбленную пару в его драматическом фильме "Дорога перемен". За эту роль актриса получила "Золотой глобус" и со сцены сказала ДиКаприо: "Лео, я так рада, что могу стоять здесь и говорить, как сильно я люблю тебя, как сильно я люблю тебя уже вот 13 лет. Я люблю тебе всем сердцем, правда".

В 2012 году актриса тайно вышла замуж за миллионера Неда Рокнролла. На свадебной церемонии не присутствовали даже родители молодоженов, а к алтарю Уинслет повел ДиКаприо.

Теги: Титаник, актер, Кейт Уинслет, актриса, встреча, пандемия
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