"Мы связаны на всю жизнь". Кейт Уинслет рассказала, из-за чего плакала во время встречи с ДиКаприо

"Я не могла перестать плакать. Я знаю его полжизни! Из-за пандемии мы не могли покинуть наши страны. Как и многие друзья по всему миру, мы соскучились друг по другу. Он мой друг, очень близкий друг. Мы связаны на всю жизнь", – цитирует издание актрису.

Также Уинслет добавила, что за это время у нее не было возможности посетить Нью-Йорк, а ДиКаприо не мог навестить ее в Лондоне, чтобы сходить вместе на ужин или просто поболтать за чашкой кофе и наверстать упущенное.