"Мы связаны на всю жизнь". Кейт Уинслет рассказала, из-за чего плакала во время встречи с ДиКаприо

"Я не могла перестать плакать. Я знаю его полжизни! Из-за пандемии мы не могли покинуть наши страны. Как и многие друзья по всему миру, мы соскучились друг по другу. Он мой друг, очень близкий друг. Мы связаны на всю жизнь", – цитирует издание актрису.
Также Уинслет добавила, что за это время у нее не было возможности посетить Нью-Йорк, а ДиКаприо не мог навестить ее в Лондоне, чтобы сходить вместе на ужин или просто поболтать за чашкой кофе и наверстать упущенное.
Уинслет и ДиКаприо познакомились в 1996 году на съемках фильма американского режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник".
В 2008 году режиссер Сэм Мэндес, который на тот момент был мужем Уинслет, пригласил их вновь воссоединиться на экране – сыграть влюбленную пару в его драматическом фильме "Дорога перемен". За эту роль актриса получила "Золотой глобус" и со сцены сказала ДиКаприо: "Лео, я так рада, что могу стоять здесь и говорить, как сильно я люблю тебя, как сильно я люблю тебя уже вот 13 лет. Я люблю тебе всем сердцем, правда".
В 2012 году актриса тайно вышла замуж за миллионера Неда Рокнролла. На свадебной церемонии не присутствовали даже родители молодоженов, а к алтарю Уинслет повел ДиКаприо.