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25 октября, 2022
 
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На Арми Хаммера подали в суд из-за долга по кредитке

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Голливудский актер оказался на грани разорения
Голливудский актер оказался на грани разорения
Фото: EPA

American Express подала в суд на голливудского актера Арми Хаммера из-за невыплаченного остатка по карте в размере почти $67 тыс. Об этом 25 октября пишет Daily Mail.

Представитель актера, в свою очередь, заверил, что проблема будет решена, как только Хаммер завершит свой развод с женой – телеведущей Элизабет Чемберс.

Актер продолжает пожинать плоды своего шокирующего поведения и последний год балансирует на грани разорения, сообщает сайт.

После того, как была опубликована переписка звезды с любовницами, в которой он выражал садистские и каннибальские желания, его жизнь рухнула. Хаммер потерял работу, жена подала на развод, а чтобы свести концы с концами, актер начал работать риэлтером на Каймановых островах.

Контекст:

В феврале 2021 года таблоид Daily Mail сообщил, что в сети были опубликованы скриншоты частной переписки, участником которой якобы был актер. В обнародованных фрагментах разговора человек, которого идентифицировали как Хаммера, писал, что является каннибалом, и заявлял собеседнице, что хочет выпить ее кровь.

После публикации этих скринов Хаммера обвинили в насилии, в том числе и сексуальном, нескольких бывших партнерш, сообщает Page Six.

18 марта стало известно, что полиция Лос-Анджелеса (США) начала расследование в отношении Хаммера, обвиненного в совершении изнасилования. По словам жертвы, которая представилась Эффи, но не назвала своей фамилии, преступление произошло еще в 2017 году. Она рассказала, что Хаммер в течение четырех часов насиловал ее, бил по лицу и головой о стену, а также хлыстом по ступням. Адвокат актера, комментируя ее заявления, сказал, что все сексуальные контакты его клиента совершались по взаимному согласию.

После скандала актера исключили из проектов, в которых он был задействован.

Хаммер известен ролями в фильмах "Социальная сеть", "Агенты А.Н.К.Л.", "Назови меня своим именем".

Хаммер был женат на телеведущей Элизабет Чэмберс. В браке у пары родилось двое детей. Летом 2020 года супруги инициировали развод.

Теги: кино, секс-скандал, Голливуд, Арми Хаммер
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