На Арми Хаммера подали в суд из-за долга по кредитке

Представитель актера, в свою очередь, заверил, что проблема будет решена, как только Хаммер завершит свой развод с женой – телеведущей Элизабет Чемберс.

Актер продолжает пожинать плоды своего шокирующего поведения и последний год балансирует на грани разорения, сообщает сайт.

После того, как была опубликована переписка звезды с любовницами, в которой он выражал садистские и каннибальские желания, его жизнь рухнула. Хаммер потерял работу, жена подала на развод, а чтобы свести концы с концами, актер начал работать риэлтером на Каймановых островах.