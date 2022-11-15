На частном самолете в компании молодежи. Деми Мур отпраздновала 60-летие громкой вечеринкой

В компании дочерей и бойфренда – шеф-повара Дениэля Хамма – актриса села в самолет и полетела в домик в горах.

В самолете компания распевала поздравительные песни и танцевала.

"В этот юбилейный день чувствуешь себя любимой и благодарной! Спасибо всем за приятные сообщения", – написала под видео актриса.

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