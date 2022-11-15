На частном самолете в компании молодежи. Деми Мур отпраздновала 60-летие громкой вечеринкой

В компании дочерей и бойфренда – шеф-повара Дениэля Хамма – актриса села в самолет и полетела в домик в горах.
В самолете компания распевала поздравительные песни и танцевала.
"В этот юбилейный день чувствуешь себя любимой и благодарной! Спасибо всем за приятные сообщения", – написала под видео актриса.
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Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико).
В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".