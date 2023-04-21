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21 апреля, 2023
 
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На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ

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В театре отзываются о Янчишене, как о "светлом человеке, который одним из первых пошел защищать Родину"
В театре отзываются о Янчишене, как о "светлом человеке, который одним из первых пошел защищать Родину"
Фото: Одеська Опера / Odesa Opera / Facebook

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен. Об этом 20 апреля сообщается на странице театра в Facebook.

"Более 10 лет Ростислав служил в Одесской опере, а в первые дни войны вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы героически защищать Украину, которую любил больше всего", – сообщается в публикации.

Заведующий балетной труппой театра Гарри Севоян отметил, что Янчишен был "светлым, талантливым, порядочным, интеллигентным человеком, который одним из первых пошел защищать Родину".

"Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии", – сказал Севоян.

В театре рассказали, что одной из ярких партий артиста была партия погибающего на войне солдата в современном балетном дивертисменте "Тримай".

"По страшному приговору судьбы, эта партия оказалась пророческой для артиста. Не можем и не хотим верить в это… Всегда будем хранить память о нашем Ростике! Коллектив Одесской оперы выражает искренние соболезнования семье и близким защитника. Вечная слава и память герою", – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/OdesaOperaBallet/posts/pfbid0FhddqGJfQSWPvV1JdEGWDFKYh9CmW1JMbkjB8mQPEGYquqbkazfdRCQKD2JbjPMEl

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, война России против Украины
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