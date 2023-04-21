На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ

В театре отзываются о Янчишене, как о "светлом человеке, который одним из первых пошел защищать Родину" Фото: Одеська Опера / Odesa Opera / Facebook

"Более 10 лет Ростислав служил в Одесской опере, а в первые дни войны вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы героически защищать Украину, которую любил больше всего", – сообщается в публикации.

Заведующий балетной труппой театра Гарри Севоян отметил, что Янчишен был "светлым, талантливым, порядочным, интеллигентным человеком, который одним из первых пошел защищать Родину".

"Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии", – сказал Севоян.

В театре рассказали, что одной из ярких партий артиста была партия погибающего на войне солдата в современном балетном дивертисменте "Тримай".

"По страшному приговору судьбы, эта партия оказалась пророческой для артиста. Не можем и не хотим верить в это… Всегда будем хранить память о нашем Ростике! Коллектив Одесской оперы выражает искренние соболезнования семье и близким защитника. Вечная слава и память герою", – говорится в публикации.