Экс-депутат Барна погиб во время штурма позиций оккупантов. Бригада, где он служил, подтвердила его смерть

"С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна", – сказано в некрологе.
В 68-й бригаде уточнили, что Барна был среди тех, вызвался участвовать в штурме позиций российских оккупантов.
"Олег известен всем как бывший народный депутат восьмого созыва, но для нас он – побратим, который на равных со всеми выполнял боевые задачи. Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не сомневался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят", – рассказали в подразделении.
О гибели Барны сообщил 18 апреля начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. Бывший президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко вечером 18 апреля писал в Facebook, что родные экс-депутата и командование его бригады пока не подтвердили его смерть, и тела никто не видел.
В день, когда стало известно о его смерти, Барне должно было исполниться 56 лет.
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Барна родился в 1967 году в Тернопольской области. Окончил физико-математический факультет Тернопольского педагогического института, позже получил специальность менеджера образования в Тернопольском институте последипломного образования и юриста в Тернопольском национальном экономическом университете.
До политической карьеры работал учителем в школе. В 2002–2010 годах был нагорнянским сельским головой.
В 2014–2019 годах был народным депутатом, входил во фракцию Блока Петра Порошенко.
После ухода из парламента работал преподавателем на факультете истории и права в Тернопольском педагогическом университете.
Родной брат Барны, Степан Барна, который в 2015–2019 годах возглавлял Тернопольскую областную государственную администрацию, тоже защищает Украину на фронте. Он служит в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".