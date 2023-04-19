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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-депутат Барна погиб во время штурма позиций оккупантов. Бригада, где он служил, подтвердила его смерть

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В ВСУ подтвердили смерть Барны
В ВСУ подтвердили смерть Барны
Фото: 68 оебр /Instagram

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Барна погиб в бою с российскими оккупантами. Об этом 19 апреля сообщило в Instagram командование 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, где служил Барна.

"С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна", – сказано в некрологе.

В 68-й бригаде уточнили, что Барна был среди тех, вызвался участвовать в штурме позиций российских оккупантов.

"Олег известен всем как бывший народный депутат восьмого созыва, но для нас он – побратим, который на равных со всеми выполнял боевые задачи. Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не сомневался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят", – рассказали в подразделении.

О гибели Барны сообщил 18 апреля начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. Бывший президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко вечером 18 апреля писал в Facebook, что родные экс-депутата и командование его бригады пока не подтвердили его смерть, и тела никто не видел.

В день, когда стало известно о его смерти, Барне должно было исполниться 56 лет.

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Контекст:

Барна родился в 1967 году в Тернопольской области. Окончил физико-математический факультет Тернопольского педагогического института, позже получил специальность менеджера образования в Тернопольском институте последипломного образования и юриста в Тернопольском национальном экономическом университете.

До политической карьеры работал учителем в школе. В 2002–2010 годах был нагорнянским сельским головой.

В 2014–2019 годах был народным депутатом, входил во фракцию Блока Петра Порошенко. 

После ухода из парламента работал преподавателем на факультете истории и права в Тернопольском педагогическом университете. 

Родной брат Барны, Степан Барна, который в 2015–2019 годах возглавлял Тернопольскую областную государственную администрацию, тоже защищает Украину на фронте. Он служит в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Теги: Россия, Петр Порошенко, Украина, смерть, депутаты, Вооруженные силы Украины, народные депутаты, некролог, Алексей Дмитрашковский, Олег Барна, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Европейская солидарность, российские оккупанты, потери
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