"В небесном оркестре пополнение". На войне с оккупантами погиб музыкант и дирижер Константин Старовицкий

Старовицкий играл на фаготе, был дирижером-постановщиком, участвовал в переводе на украинский оперы Россини Фото: Kostyantyn Starovytskyy / Facebook

"Сегодня оркестр понес непоправимую потерю. Защищая нас с вами, защищая всю Украину, на краматорском направлении погиб наш коллега Константин Старовицкий", – сказано в сообщении.

Скриншот: National Academic Sуmphonic Band of Ukraine / Facebook

Также о гибели музыканта известила Национальная филармония Украины и Киевская опера, где Старовицкий играл в оркестре, был дирижером-постановщиком оперы Гаэтано Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода на украинский оперы Джоаккино Россини "Брачный вексель".

Скриншот: Київська опера / Facebook

В соцсетях коллеги вспоминают погибшего музыканта.

"Страшное известие… Погиб мой коллега, дирижер и замечательный музыкант Константин Старовицкий. Мы когда-то вместе работали над спектаклем… Костя дирижировал, я пела. Мечтали о сцене, собрали хорошую команду. Теперь он будет играть свою музыку вместе с небесным оркестром", – написала певица Ангелина Карпенко.

"Прекрасный музыкант, исполнитель, мой ученик по оркестровке. Я помню его интересные переложения опер Россини для деревянных ансамблей. Всегда общительный, любил музыку. Костя, я всегда буду тебя помнить и мне очень жаль, что произошло такое горе", – привела Национальная филармония Украины комментарий композитора, профессора Леси Дичко.

"Новость, как снег на голову… Талантливый дирижер, светлый и добрый человек... Помнишь премьеру дипломного спектакля, когда ты за три дня учил партитуру и блестяще продирижировал. В небесном оркестре пополнение... Ценила и продолжаю ценить нашу дружбу", – написала хормейстер Светлана Мельниченко.

Старовицкий родился 30 октября 1982 года в Броварах. Окончил оркестровый факультет Национальной музыкальной академии Украины. Поставил на сцене Киевской оперы комическую оперу Гаэтано Доницетти "Рита".

По информации "Вечернего Киева", с первых дней полномасштабного вторжения РФ Старовицкий служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра. Затем продолжил нести службу в Харьковской области.

У него осталась жена, маленькая дочь и пожилые родители.