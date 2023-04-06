"В небесном оркестре пополнение". На войне с оккупантами погиб музыкант и дирижер Константин Старовицкий

"Сегодня оркестр понес непоправимую потерю. Защищая нас с вами, защищая всю Украину, на краматорском направлении погиб наш коллега Константин Старовицкий", – сказано в сообщении.
Также о гибели музыканта известила Национальная филармония Украины и Киевская опера, где Старовицкий играл в оркестре, был дирижером-постановщиком оперы Гаэтано Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода на украинский оперы Джоаккино Россини "Брачный вексель".
В соцсетях коллеги вспоминают погибшего музыканта.
"Страшное известие… Погиб мой коллега, дирижер и замечательный музыкант Константин Старовицкий. Мы когда-то вместе работали над спектаклем… Костя дирижировал, я пела. Мечтали о сцене, собрали хорошую команду. Теперь он будет играть свою музыку вместе с небесным оркестром", – написала певица Ангелина Карпенко.
"Прекрасный музыкант, исполнитель, мой ученик по оркестровке. Я помню его интересные переложения опер Россини для деревянных ансамблей. Всегда общительный, любил музыку. Костя, я всегда буду тебя помнить и мне очень жаль, что произошло такое горе", – привела Национальная филармония Украины комментарий композитора, профессора Леси Дичко.
"Новость, как снег на голову… Талантливый дирижер, светлый и добрый человек... Помнишь премьеру дипломного спектакля, когда ты за три дня учил партитуру и блестяще продирижировал. В небесном оркестре пополнение... Ценила и продолжаю ценить нашу дружбу", – написала хормейстер Светлана Мельниченко.
Старовицкий родился 30 октября 1982 года в Броварах. Окончил оркестровый факультет Национальной музыкальной академии Украины. Поставил на сцене Киевской оперы комическую оперу Гаэтано Доницетти "Рита".
По информации "Вечернего Киева", с первых дней полномасштабного вторжения РФ Старовицкий служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра. Затем продолжил нести службу в Харьковской области.
У него осталась жена, маленькая дочь и пожилые родители.