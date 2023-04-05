"Мы не воюем за президента или генералов, мы воюем за нашу землю". История отца и сына Халиковых, которые погибли защищая Украину от российских оккупантов

Текст подготовила платформа памяти "Мемориал", рассказывающая истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для издания "ГОРДОН". Чтобы предоставить сведения о потерях Украины, заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

Девушка Афанасия Халикова Карина Гайворонская постоянно пишет в Telegram своему любимому. Она знает, что ей больше никто не ответит, но все равно делится всем с Афоней – так его называют между собой родные.

"Я переосмыслила свои ценности. Проблемы, которые были до войны и гибели любимого, – это ничто. Единственное, что имеет значение, – близкие люди, родные, живые, и с ними есть возможность поговорить. Сейчас я не могу позвонить своему родному человеку, так много недосказанного. Потому я пишу ему в Telegram большие сообщения. Делюсь своими мыслями, переживаниями, как это было раньше, когда он был жив. Сохраняю в телефоне голосовые сообщения от него, рисую Афоню с видео или фото, которые он мне раньше присылал", – объяснила Гайворонская.

Каждый день смотрит на фотографии, опустевшую кухню и плачет 65-летняя Зоя Шупарская, потерявшая на российско-украинской войне племянника Афанасия, которому стала второй матерью, и родного брата Георгия.

"Когда захожу на кухню, перед глазами возникает картина: за столом сидят мои племянники и Жора. Я запекла им утку с яблоками или пиццу, и они после работы все садятся за стол, говорят, шутят", – рассказывает Шупарская.

По словам женщины, у Георгия и Афанасия после окончания контракта с ВСУ была возможность не продлевать службу, однако они были убеждены, что пока не выгонят оккупантов с украинской земли, будут оставаться там, где нужны.

Отец Георгий Халиков

Георгий Халиков родился в многодетной узбекско-молдавской семье в селе Березино в Одесской области.

"В нашей семье много правоохранителей, а также тех, кто служил в армии. Отец Жура – узбек, проходил службу в советское время в воинской части в Березино, а мать Варвара – молдаванка из села Малоярославец Первый, что неподалеку. Мои родители – сироты. Здесь встретились, полюбили друг друга, осели, родили семерых детей: четырех девочек и трех мальчиков", – рассказала Шупарская.

Жура и Варвара Халиковы (в центре) с семьей. Фото из семейного архива Зои Шупарской

По ее словам, родители были очень хорошими, уделяли внимание детям, несмотря на ежедневную тяжелую работу: папа заведовал птицефермой, а мать вела хозяйство.

"Мы с детства привыкли к работе. Я с отцом и братьями ездила косить траву. Мы заботились друг о друге. Папа все для нас делал, а мама будто имела сотню рук, не знаю, как она все успевала: и за нами ухаживать, и готовить. Дома всегда были свежеиспеченные пироги, которые очень любили дети, а впоследствии – и внуки. Когда мы собирались за столом, то был полный дом гостей", – вспоминает Шупарская.

Родные братья и сестры Георгия Халикова. Фото из семейного архива Зои Шупарской

Некоторое время семья Халиковых жила в Узбекистане. Шупарська говорит, именно там пришло понимание, что "украинская земля является родной для них, а узбекские традиции и ценности не близки". По мнению женщины, человек с молоком матери впитывает любовь к родной земле.

"Поэтому пословица "где родился, там и пригодился" – о нашей семье, особенно – о Георгии. Жора рос добродушным, неконфликтным, никогда не обижался, всегда помогал чем мог. Был очень близок с мамой. После школы сразу ушел в армию, несколько лет служил прапорщиком и жил в воинской части в Березино. Затем пять лет работал в Тарутинском райотделе милиции. Женился. У него родилось трое сыновей: Александр, Афанасий и Максим. В 2005 году развелся, а впоследствии переехал на Полтавщину, работал вместе с сестрой Светланой на животноводческой ферме", – вспоминает Шупарская.

Дети Георгия – Александр, Афанасий и Максим. Фото из семейного архива Зои Шупарской

Георгий Халиков помогал детям, активно участвовал в их воспитании, хотя и не жил с ними. Позже, когда жена умерла, он хотел забрать детей к себе в Полтаву. Однако на семейном совещании решили, что пока дети будут оставаться с тетей Зоей.

"Саша, старший сын Георгия, учился на втором курсе аграрного лицея, Афанасий был в 9-м классе. Они не очень хотели переезжать, поэтому я взяла опеку над племянниками", – говорит Шупарская.

Когда в 2012 году умерла мама Варвара Халикова, Георгий вернулся в Березино. А в 2015 году, когда не стало отца, мужчина пошел в армию. Сначала Георгий Халиков служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени Ивана Выговского, где получил позывной Дядя Жора. Участвовал в АТО. Воевал в Луганске, Зайцево, Попасной. Во время одной из ротаций в 2017 году случайно встретился в Северске со своим сыном Афанасием.

Георгий Халиков. Фото из книги памяти погибших

"Афоня, как только достиг совершеннолетия, несмотря на наши уговоры, также пошел добровольцем на фронт. Он служил в 93-й механизированной бригаде "Холодный Яр". После этой случайной встречи Жора перевелся туда же на должность главного сержанта роты. Служил с сыном в одном батальоне, но в разных ротах. Когда у него закончился первый контракт, мы просили уйти в отставку, но он был категорически против. Сказал: "Пока не выгоним тварей с нашей земли, буду в ВСУ", – говорит сестра.

26 октября 2021 года Георгий Халиков погиб в селе Гранитное Донецкой области в результате артиллерийских обстрелов. Побратимы рассказали, что на боевое задание с ним отправились трое молодых контрактников. Георгий шел впереди. Вдруг он услышал характерный свист. Дал побратимам команду лечь на землю, а сам успел только присесть. Неподалеку от него разорвался снаряд. Мастер-сержант Георгий Халиков скончался мгновенно, но сохранил жизнь трем солдатам.

О смерти брата Зои Шупарской сообщил племянник Афанасий.

"Он сказал: "Тетя Зоя, папу убили". А потом позвонили из воинской части. Дети Жоры очень тяжело пережили его потерю. Старший Саша плакал, Афоня держался и пытался быть мужественным, а младший Максим с того момента закрылся, до сих пор все держит в себе", – говорит Шупарская.

Георгий Халиков с побратимом. Фото из книги памяти погибших

Георгия Халикова уважали побратимы, он охотно обучал новичков, был душой своего подразделения, рассказала Шупарская.

"Он был любимцем военкоров, потому что перед камерой всегда выглядел естественно, таким, как есть, и не говорил армейскими штампами. Он был очень скромным, положительным дядькой…" – написал в соцсети в день гибели Георгия военкор Игорь Левенок.

Похороны Георгия Халикова. Фото: suspilne.media

На похороны Георгия Халикова приехали многие его побратимы. Шупарская вспомнила разговор с медсестрой Татьяной.

"Жора всегда ей говорил: "Запомни, там изверги, враги, среди них нет нормальных людей. Поэтому нужно стоять до конца. Мы не воюем за президента или генералов, мы воюем за нашу родную землю. Если я уйду, кто же тогда останется?" – отметила женщина.

Георгий Халиков хотел после войны проводить как можно больше времени со своими детьми, мечтал, чтобы они приезжали к нему чаще. Для этого купил дом в селе Тищенки Полтавской области и обустроил его.

Сын Афанасий Халиков

"Тетя Зоя, поехали со мной в военкомат. Я иду в армию", – именно с такой просьбой обратился к Шупарской в одно сентябрьское утро 2015-го ее племянник Афанасий, которому недавно исполнилось 18 лет.

"Я бросилась отговаривать Афоню. А он твердо, по-взрослому попросил поддержать его и провести на войну", – вспомнила собеседница.

Афанасий Халиков. Фото из архива Карины Гайворонской

"Афоня с детства был целеустремленным, каждый день ходил на спортплощадку даже в плохую погоду. В его характере сочетались мужество, твердость и одновременно отзывчивость, мягкость. А еще – трудолюбие. У меня дома все сделано его руками. Куда ни посмотрю – ко всему он приложил свою руку", – вспомнила Шупарская.

После окончания 9-го класса Тарутинской школы Афанасий поступил в Полтавский профессиональный колледж транспортного строительства. Во время каникул приезжал к тете. В начале лета 2015-го Афанасий завершил обучение и вернулся в Березино. Месяц проработал на Тарутинском сырзаводе, а затем решил уйти в армию, как и отец. С 2016 года участвовал в АТО в составе 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". Сначала был на второй линии фронта возле Северска. А через год его перебросили на передовую – на луганское направление.

Кроме военного дела, Афанасий Халиков имел еще одну страсть – бокс. Он занимался им профессионально, на соревнованиях и чемпионатах занимал призовые места. Мечтал участвовать в международных турнирах.

Во время одной из ротаций возле Волновахи у общих друзей Афанасий познакомился с 20-летней Кариной Гайворонской и полюбил ее.

"Сила" и "мужество" – это первые слова, которые мне приходят в голову, когда я его вспоминаю. Он был очень молод, но в своей жизни я такого храброго мужчину не видела. Афоня был очень чутким, всегда переживал за других. Никогда не просил помощи, но всегда всем помогал. На войне ад, а он звонит и спрашивает, как я. Он переживал за всех, кроме себя", – рассказала Гайворонская.

Афанасий Халиков защищал Украину на фронте с 18 лет. Фото из архива Карины Гайворонской

Афанасий Халиков защищал Украину на донецком направлении почти два года. После начала полномасштабного вторжения оккупанты быстро захватили Волноваху. Он сожалел о том, что не в гуще войны, ведь именно в тот момент находился на учениях на западе Украины. Позже Халиков участвовал в освобождении от оккупантов Сумской области. При участии его бригады военные отстояли Тростянец и Ахтырку.

"Афоня всегда и во всем стремился побеждать, быть первым – как в спорте, так и на войне. Брал пример с отца, был таким же мужественным, сильным духом. Он думал, что на Сумщине был ад, но когда его перебросили под Изюм, ад стал реальным", – отметила Гайворонская.

25 апреля 2022 года девушка была у своей подруги, как вдруг ей в Telegram пришло голосовое сообщение от Афанасия. Гайворонская несколько раз попыталась набрать его, но связи не было. Когда она вдруг появилась, влюбленные смогли поговорить в последний раз. Кроме признаний в любви, Афанасий сказал: "У меня было столько планов, амбиций, мечт, а сейчас я просто мечтаю сходить в душ и поесть чего-нибудь горячего".

Я чувствовала, что он прощается. Я кричала ему, чтобы он выбирался из того ада. А он успокаивал. Говорил: "Хочу, чтобы у тебя все было хорошо". В 19.00 в тот же день Афоня погиб. На следующий день мне позвонили с неизвестного номера. Я все поняла. Взяв трубку, спросила: "Афоня?" В ответ услышала: "Да", – рассказала Гайворонская.

Старший сержант Афанасий Халиков погиб во время выполнения боевого задания возле села Грушеваха Харьковской области, когда прикрывал отход побратимов. Он снял свой последний бой. Тете Зое написал сообщение: "Люблю. Целую".

"Ему было 25 лет. Когда погиб Афоня, мы не хотели верить. Думали, что это ошибка. Поверили, только когда домой привезли гроб. Афоня мечтал окончить военную академию, отремонтировать квартиру, жениться, родить детей, но не судилось", – говорит Шупарская.

Брат Афанасия Максим принимает посмертную награду в Тарутинском сельсовете. Фото: yug.today

Георгия и Афанасия Халиковых похоронили рядом в поселке Березино в Одесской области. Героев посмертно наградили орденом "За мужество" ІІІ степени. В честь Георгия Халикова в Березино переименовали улицу, а в поселке Тарутино назвали спуск именем Афанасия. Местные власти также установили мемориальные таблички в честь погибших отца и сына.

"После тяжелой потери Георгия мы просили Афанасия быть осторожным. Он отшучивался, говорил, что надо дождаться окончания контракта и отомстить за смерть отца. Самый младший брат Афанасия, Максим, являющийся студентом полицейской академии, недавно мне заявил, что тоже хочет идти в армию. Я ответила, что только через мой труп. Я вздрагиваю от каждого скрипа калитки к моему дому. Все кажется, что это страшный сон, который вот-вот закончится, и в дом зайдут Жора и Афоничка", – рассказала женщина.

Накануне гибели Афанасий просил ее помочь с приобретением машины для его подразделения. Но она не успела и сейчас отзывается на все просьбы о сборе средств, перебрасывает деньги на нужды военных из своей пенсии.

"Я не могу пойти в армию, но могу помочь хотя бы немного финансово или принять переселенцев", – говорит Шупарская.

Она отметила, что Афанасий оставил после себя много видео. Часто просматривает их со своими племянниками.

"Все мои братья воевали: Николай – в Афганистане, Георгий – в АТО, Сергей – пограничник, записался в бригаду "Стальная граница". Андрей, единственный сын моей сестры Любы, сейчас воюет под Бахмутом. Дети и племянники – правоохранители. Думала ли я, что существует вероятность потерять их? Конечно. Верила ли, что это произойдет на самом деле? Нет. Однако Георгий и Афанасий жили и умерли достойно", – отметила Зоя Шупарская.