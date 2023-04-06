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06 апреля, 2023
 
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В боях за Бахмут погиб украинский диджей Apache

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Мехряков защищал Украину в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины
Мехряков защищал Украину в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины
Фото: apache__dj / Instagram

Украинский защитник Андрей Мехряков погиб 4 апреля в бою с российскими оккупантами в Бахмуте. О его смерти сообщается на странице ОО "Центурия" в Instagram.

"Мехряков проявлял себя как хладнокровный и отважный человек, с улыбкой уничтожая врагов нашей нации. Погиб достойно, прикрывая собратьев. Быть воином – жить вечно", – говорится в сообщении.

Мехряков родился в Херсоне. До полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Мехряков работал диджеем под сценическим псевдонимом Apache.

Контекст:

Мехряков защищал Украину в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, война, война России против Украины, диджей
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