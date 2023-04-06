В боях за Бахмут погиб украинский диджей Apache

"Мехряков проявлял себя как хладнокровный и отважный человек, с улыбкой уничтожая врагов нашей нации. Погиб достойно, прикрывая собратьев. Быть воином – жить вечно", – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГО "Центурія" Кривий Ріг . (@centuria_kr_rezerv)

Мехряков родился в Херсоне. До полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Мехряков работал диджеем под сценическим псевдонимом Apache.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DjApache Apache (@apache__dj)