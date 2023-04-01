В боях за Украину погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец Моджахед

"К сожалению, мы вынуждены сообщить о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека. Ты был рожден героем, ты погиб как герой. Мы все будем помнить тебя вечно", – говорится в сообщении.

В "Вендетте" обратились к властям с просьбой дать Ляшуку звание Героя Украины и предоставить гражданство посмертно.