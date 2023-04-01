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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях за Украину погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец Моджахед

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Подробностей гибели Ляшука пока не сообщают
Подробностей гибели Ляшука пока не сообщают
Фото: DENI VENDETTI ♠️ ( МОДЖАХЕД ) / Telegram

В боях за Украину погиб белорусский доброволец, бывший член роты "Торнадо" Даниил Ляшук с позывным Моджахед. Об этом сообщила в Telegram боевая группа "Вендетта", которую возглавлял Ляшук.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека. Ты был рожден героем, ты погиб как герой. Мы все будем помнить тебя вечно", – говорится в сообщении.

В "Вендетте" обратились к властям с просьбой дать Ляшуку звание Героя Украины и предоставить гражданство посмертно.

Контекст:

Ляшук – уроженец Беларуси, военный, общественный активист. Основатель и командир боевой группы "Вендетта". После аннексии Крыма в 2014 году воевал в качестве добровольца на стороне Украины.

В 2015 году во время боевых действий в районе Станицы Луганской получил тяжелое ранение. В том же году Ляшук был задержан по делу против роты "Торнадо", его подозревали в пытках местного населения. В июне 2021 года Даниил Ляшук был освобожден по решению суда.

После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года Ляшук снова ушел на фронт, пишет Zaxid.net. Защищал Киев и пригород Киева как доброволец. Весной 2022 года участвовал в боях за Харьков. В июле 2022 года официально вступил в ряды ВСУ. Был направлен на защиту Николаевской области. Проводил диверсионные работы на территории оккупированной Херсонской области.

18 августа 2022 года во время выполнения боевого задания был второй раз тяжело ранен. Получил осколочное поражение живота, легких и печени. Несмотря на это, вместе со своей группой взял в плен двух российских солдат.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война, военные, гражданство, добровольцы, ВСУ, война России против Украины
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