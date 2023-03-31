Россияне 64 раза за сутки обстреляли Херсонскую область. Под огонь оккупантов попали жилые кварталы, погиб один человек

В общей сложности за сутки противник выпустил по региону 243 снаряда, используя авиацию, "Грады" и артиллерию.

"Город Херсон враг обстрелял девять раз. 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов со стороны российских захватчиков погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения.

С деоккупированной территории области эвакуирован 61 житель, добавил Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.