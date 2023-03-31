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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 64 раза за сутки обстреляли Херсонскую область. Под огонь оккупантов попали жилые кварталы, погиб один человек

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Херсон враг обстрелял девять раз
Херсон враг обстрелял девять раз
Фото: ЕРА

Российские оккупанты 64 раза за минувшие сутки обстреляли территорию Херсонской области. Об этом 31 марта в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

В общей сложности за сутки противник выпустил по региону 243 снаряда, используя авиацию, "Грады" и артиллерию.

"Город Херсон враг обстрелял девять раз. 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов со стороны российских захватчиков погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения.

С деоккупированной территории области эвакуирован 61 житель, добавил Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в 2023 году регулярно сообщает о попытках российских захватчиков перебросить ДРГ при помощи конфискованных у местного населения моторных лодок на острова в русле реки Днепр и на территорию освобожденного украинскими силами обороны правобережья Херсонской области. Эти ДРГ регулярно уничтожаются украинскими защитниками, отмечает она.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Прокудин
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