В боях за Украину погиб бывший морской котик из США

В боях под Бахмутом погибли как минимум двое иностранцев Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

35-летний Свифт был морским котиком США, но с 11 марта 2019 года находился "в статусе активного дезертира". Более подробной информации в ВМС не предоставили, отметило издание.

Свифт был родом из штата Орегон на западе США. На военную службу он пошел в 2005 году.

Госдепартамент США отказался подтверждать смерть Свифта, но признал, что американец был убит в бою в Украине.

Журнал Rolling Stone написал 20 января, что Свифт погиб в районе Бахмута Донецкой области, получив ранения после взрыва гранаты. В том районе сейчас идут самые тяжелые бои.

На фото, которое продемонстрировало издание, Свифт запечатлен вместе с канадцем украинского происхождения Григорием Цехмистренко, о смерти которого под Бахмутом стало известно 16 января.

По данным журнала, у погибшего американца остались четверо детей, сам он был разведен.

Associated Press отмечает, что в ходе полномасштабной войны России против Украины погибли уже шесть американцев, воевавших на стороне Украины.