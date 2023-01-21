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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях за Украину погиб бывший морской котик из США

В боях под Бахмутом погибли как минимум двое иностранцев
В боях под Бахмутом погибли как минимум двое иностранцев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

18 января в Украине скончался американский гражданин Дэниел Свифт, который воевал с российскими оккупантами на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом 20 января сообщило издание Time со ссылкой на официального представителя военно-морских сил.

35-летний Свифт был морским котиком США, но с 11 марта 2019 года находился "в статусе активного дезертира". Более подробной информации в ВМС не предоставили, отметило издание.

Свифт был родом из штата Орегон на западе США. На военную службу он пошел в 2005 году.

Госдепартамент США отказался подтверждать смерть Свифта, но признал, что американец был убит в бою в Украине.

Журнал Rolling Stone написал 20 января, что Свифт погиб в районе Бахмута Донецкой области, получив ранения после взрыва гранаты. В том районе сейчас идут самые тяжелые бои.

На фото, которое продемонстрировало издание, Свифт запечатлен вместе с канадцем украинского происхождения Григорием Цехмистренко, о смерти которого под Бахмутом стало известно 16 января.

По данным журнала, у погибшего американца остались четверо детей, сам он был разведен.

Associated Press отмечает, что в ходе полномасштабной войны России против Украины погибли уже шесть американцев, воевавших на стороне Украины.

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня представитель легиона Дамьен Магру сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов. Грузинский командир Мамука Мамуашвили 14 июня уточнил, что на стороне Украины сражаются 20 тыс. иностранцев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, смерть, война, добровольцы, граната, иностранцы, война России против Украины, Бахмут
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