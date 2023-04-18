На фронте погиб бывший народный депутат Украины Барна

"Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна", – написал он.

Дмитрашковский сообщил, что накануне встречался с Барной. Он опубликовал короткое видео с экс-нарепом и обещал выложить полностью снятый материал.

Сегодня, 18 апреля, Барне должно было исполниться 56 лет.

По данным со страницы в Facebook, он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

В последнем посте четыре дня назад он написал слова молитвы, прося помощи в борьбе с российскими оккупантами.

Контекст:

Барна родился в 1967 году в Тернопольской области. Окончил физико-математический факультет Тернопольского педагогического института, позже получил специальность менеджера образования в Тернопольском институте последипломного образования и юриста в Тернопольском национальном экономическом университете.

До политической карьеры работал учителем в школе. В 2002–2010 годах был Нагорнянским сельским головой.

В 2014 году был избран народным депутатом, входил во фракции Блока Петра Порошенко.

После ухода из парламента работал преподавателем на факультете истории и права в Тернопольском педагогическом университете.