Количество пострадавших в результате артобстрела РФ центра Херсона выросло до 10, из них один человек погиб – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Количество пострадавших из-за российских обстрелов центра Херсона возросло до 10: один человек погиб, девять – ранены", – сказано в сообщении.
Об обстреле центра Херсона оккупантами в ОВА сообщали в 10.17. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что оккупанты из артиллерии атаковали район Центрального рынка в Херсоне.
В ОВА ранее проинформировали об одном погибшем и семи травмированных из-за российского обстрела облцентра.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.