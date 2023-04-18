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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество пострадавших в результате артобстрела РФ центра Херсона выросло до 10, из них один человек погиб – ОВА

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Из-за российского обстрела центра Херсона получили ранения девять человек, отметили в ОВА
Из-за российского обстрела центра Херсона получили ранения девять человек, отметили в ОВА
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

В результате артобстрела Херсона российскими оккупационными войсками 18 апреля получили ранения девять человек.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Количество пострадавших из-за российских обстрелов центра Херсона возросло до 10: один человек погиб, девять – ранены", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid0kQKYBbAuBdsbkVTKb5CEpW7Ko8ivUVuCxme5TPKyEvKCZZ6auW5QfYoscLQQhLpEl

Об обстреле центра Херсона оккупантами в ОВА сообщали в 10.17. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что оккупанты из артиллерии атаковали район Центрального рынка в Херсоне.

В ОВА ранее проинформировали об одном погибшем и семи травмированных из-за российского обстрела облцентра.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. 

Теги: Россия, Украина, Херсон, раненые, Херсонская ОГА, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, ранение, население, травмы, российские оккупанты
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