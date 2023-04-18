Количество пострадавших в результате артобстрела РФ центра Херсона выросло до 10, из них один человек погиб – ОВА

Из-за российского обстрела центра Херсона получили ранения девять человек, отметили в ОВА Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Количество пострадавших из-за российских обстрелов центра Херсона возросло до 10: один человек погиб, девять – ранены", – сказано в сообщении.

Об обстреле центра Херсона оккупантами в ОВА сообщали в 10.17. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что оккупанты из артиллерии атаковали район Центрального рынка в Херсоне.

В ОВА ранее проинформировали об одном погибшем и семи травмированных из-за российского обстрела облцентра.