Один человек погиб, еще семь получили ранения в результате артобстрела Россией Херсона – ОВА

В результате российского обстрела Херсона семь человек травмированы, отметили в ОВА Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

"Утро. Центр Херсона. Рядом нет никакого военного объекта. Государство-террорист совершило атаку по мирным херсонцам. Один человек погиб. Семь херсонцев – травмированы. За их жизнь и здоровье в эти минуты борются наши героические врачи", – написал руководитель ОВА.

Об обстреле центра Херсона оккупантами Прокудин сообщал в 10.17. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что оккупанты из артиллерии атаковали район Центрального рынка в Херсоне.