Один человек погиб, еще семь получили ранения в результате артобстрела Россией Херсона – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
"Утро. Центр Херсона. Рядом нет никакого военного объекта. Государство-террорист совершило атаку по мирным херсонцам. Один человек погиб. Семь херсонцев – травмированы. За их жизнь и здоровье в эти минуты борются наши героические врачи", – написал руководитель ОВА.
Об обстреле центра Херсона оккупантами Прокудин сообщал в 10.17. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что оккупанты из артиллерии атаковали район Центрального рынка в Херсоне.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.