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01 декабря, 2022
 
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"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полежака: Мы не празднуем
Полежака: Мы не празднуем
Фото: Artem Polezhaka / Facebook

30 ноября в 15-й раз в мире отмечается Международный день секса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Национальный институт сексологии и сексуального здоровья.

Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, как этот день отпраздновали украинцы.

Украинский поэт Артем Полежака, который защищает Украину от российских оккупантов, опубликовал в Facebook фото, на которых запечатлен в окопе. В момент съемки он рассматривает на экране телефона изображение женщины без одежды и белья.

"Мы не праздновали", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02nW1YUkFACiTL49BNKVmbu84jSw1ux2DmY3Te9N33gQBkSocMAJAK2dLQ3pNPGajjl&id=100082758713836

Украинская артистка Саша Кольцова опубликовала фото, на котором позирует, обмотавшись пупырчатой пленкой.

"Международный день секса – прекрасный повод напомнить, что окна можно утеплять пленкой-пупыркой пупырками к стеклу, – написала она. – Думаю: а что, если платье из этого поклеить?"

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vpcNZZKQ6ZeEijTw8nVZQ6KtzgcZ5bpg8hBw7WctUmM3owYGBoswHDiSTZ1gJYJRl&id=100010669181766

Украинская певица Мария Бурмака разместила селфи с цветами.

"Мы не праздновали", – подписала она фото так же, как и Полежака.

"Как это нет? Там на фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был", – отреагировали подписчики.

https://www.facebook.com/maria.burmaka/posts/pfbid0cjyYJmzXjZrSVMtmXrsFSDYDVnUmst2KL6wdbzHh7BPnMGbYVZCftXijPcSGjXusl

"Международный день секса сегодня, а ВСУ ...бут русню каждый день", – написали украинцы в Twitter.

"Не празднуем, но есть актуальный вопрос: где купить эротическое термобелье?" – поинтересовались в сети.

"Кохайтеся, чорнобриві
Та й не з москалями
Бо москалі  чужі люди
Роблять лихо з вами", – процитировала куплет из произведения украинского поэта Тараса Шевченко "Катерина" пользователь Facebook Галина Деричева.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aPMPWnHD4zsQuyY49NX9wAE3XQ7WJAp2ueaH5Ae9dGEdDeiqtzjHvGga5BZJxw9Yl&id=100007786476180

Теги: Мария Бурмака, ВСУ, украинцы, секс, певица, Артем Полежака
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