"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса

Полежака: Мы не празднуем Фото: Artem Polezhaka / Facebook

Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, как этот день отпраздновали украинцы.

Украинский поэт Артем Полежака, который защищает Украину от российских оккупантов, опубликовал в Facebook фото, на которых запечатлен в окопе. В момент съемки он рассматривает на экране телефона изображение женщины без одежды и белья.

"Мы не праздновали", – написал он.

Украинская артистка Саша Кольцова опубликовала фото, на котором позирует, обмотавшись пупырчатой пленкой.

"Международный день секса – прекрасный повод напомнить, что окна можно утеплять пленкой-пупыркой пупырками к стеклу, – написала она. – Думаю: а что, если платье из этого поклеить?"

Украинская певица Мария Бурмака разместила селфи с цветами.

"Мы не праздновали", – подписала она фото так же, как и Полежака.

"Как это нет? Там на фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был", – отреагировали подписчики.

"Международный день секса сегодня, а ВСУ ...бут русню каждый день", – написали украинцы в Twitter.

міжнародний день сексу сьогодні, але ЗСУ їбе русню кожен день — обіцянка цяцянка (@beklemesy) November 30, 2022

"Не празднуем, но есть актуальный вопрос: где купить эротическое термобелье?" – поинтересовались в сети.

Міжнародний день сексу. Не празднуєм, але є актуальне питання#sexymonday pic.twitter.com/YQhT40twKq — Ми не празднували (@myneprazdnuvaly) November 30, 2022

"Кохайтеся, чорнобриві

Та й не з москалями

Бо москалі – чужі люди

Роблять лихо з вами", – процитировала куплет из произведения украинского поэта Тараса Шевченко "Катерина" пользователь Facebook Галина Деричева.