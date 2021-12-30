  Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества

"У меня все началось с орального секса. Я была невероятно влюблена. У меня была первая любовь, очень красивый парень. Я считала, что он красивее меня. И он однажды приносит книжечку и говорит: "Сегодня мы будем пробовать все из этой книги". Ну как бы мне очень понравились эти пробы. Помню, что мне не было ни стеснительно, ни странно, ни стремно. Мы так любили друг друга, и это было какой-то нашей тайной. Мы обожали друг друга, нам никто не был нужен. Мы с ним исследовали все о петтинге, я впервые увидела, как все у него там обстоит. Он мне все рассказывал и показывал. Мне прямо повезло. И потом книжечка исчезла", – поделилась воспоминаниями Ефросинина.

Она призналась, что книгу забрал ее отец. По словам ведущей, для родителей книга стала тоже "находкой".

Отвечая на вопрос своей соведущей, певицы Оли Поляковой, почему они с Николаем не занимались сексом с проникновением, Ефросинина призналась, что берегла девственность.

"Он знал, что я боюсь. Что я хотела быть девственницей. Я придумала. что девственность надо сохранять до замужества", – заявила она.

По словам Ефросининой, они с Николаем расстались спустя два года после начала отношений, а сейчас он проживает в РФ.

Комментарий Ефросининой о первом сексе прозвучал на 14-й минуте видео.

ВИДЕО

Видео: Маша Ефросинина / YouTube