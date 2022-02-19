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19 февраля, 2022
 
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На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях

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Энистон 10 лет изо дня в день ела одно и то же сочетание приправленных трав, овощей и злаков
Энистон 10 лет изо дня в день ела одно и то же сочетание приправленных трав, овощей и злаков
Фото: EPA

Американская актриса Дженнифер Энистон каждый день ела один и тот же салат на съемочной площадке сериала "Друзья", его рецепт уже стал вирусным с соцсетях. Об этом 18 февраля сообщило американское издание New York Post.

В публикации отмечается, что актриса 10 лет изо дня в день ела одно и то же сочетание приправленных трав, овощей и злаков.

"У нее просто есть подход к еде, и это действительно помогает. Ведь если ты собираешься кушать один и тот же салат каждый день в течение 10 лет, то лучше, чтобы это был хороший салат, верно?" – рассказала коллега по съемкам в сериале и подруга Энистон, американская актриса Кортни Кокс в интервью Los Angeles Times.

Рецепт салата, который ела Энистон, активно публикуется в пабликах соцсетей TikTok и Instagram, набирая десятки тысяч просмотров.

Для того, чтобы приготовить знаменитый салат, вам понадобятся:

  • 3,5 стакана вареного булгура;
  • 2-3 нарезанных мини-огурца;
  • 1/2 стакана нарезанной петрушки;
  • 1/2 стакана нарезанной мяты;
  • 1/3 чашки нарезанного красного лука;
  • 1/2 стакана нарезанных фисташек;
  • 2 чашки нута;
  • сок 1 лимона.


Контекст:

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе.

Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

В 2000 году Энистон вышла замуж за американского актера Брэда Питта. В 2005 году пара развелась.

В 2011 году Энистон начала встречаться с американским актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара обручилась, а в ночь с 5-го на 6 августа 2015-го они поженились. В феврале 2018 года Энистон и Теру объявили о расставании.

15 октября 2019 года Энистон зарегистрировалась в Instagram и установила рекорд. На ее страницу подписалось более 1 млн пользователей всего за 5 часов 16 минут.

Теги: Instagram, сериал, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Друзья, актриса, TikTok, соцсеть, рецепт, рецепты, салат
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