На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях

Энистон 10 лет изо дня в день ела одно и то же сочетание приправленных трав, овощей и злаков Фото: EPA

В публикации отмечается, что актриса 10 лет изо дня в день ела одно и то же сочетание приправленных трав, овощей и злаков.

"У нее просто есть подход к еде, и это действительно помогает. Ведь если ты собираешься кушать один и тот же салат каждый день в течение 10 лет, то лучше, чтобы это был хороший салат, верно?" – рассказала коллега по съемкам в сериале и подруга Энистон, американская актриса Кортни Кокс в интервью Los Angeles Times.

Рецепт салата, который ела Энистон, активно публикуется в пабликах соцсетей TikTok и Instagram, набирая десятки тысяч просмотров.

Для того, чтобы приготовить знаменитый салат, вам понадобятся:

3,5 стакана вареного булгура;

2-3 нарезанных мини-огурца;

1/2 стакана нарезанной петрушки;

1/2 стакана нарезанной мяты;

1/3 чашки нарезанного красного лука;

1/2 стакана нарезанных фисташек;

2 чашки нута;

сок 1 лимона.

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