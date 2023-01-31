Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни

Собеседники издания также сообщили, что певица вновь начала принимать опиоиды.

В публикации отмечается, что причины смерти певицы будут озвучены после получения результатов токсикологии, а это может занять несколько месяцев. Известно, что в день госпитализации артистка жаловалась на боль в животе. 13 января стало известно, что певица скончалась в госпитале.

Контекст:

Дочь Элвиса и Присциллы Пресли родилась 1 февраля 1968 года.

У певицы остались две дочери-близняшки Харпер и Финли, рожденные в 2007 году от ее четвертого мужа, продюсера Майкла Локвуда, и 31-летняя дочь Райли Кио, рожденная в первом браке с музыкантом Дэнни Кио.

Летом 2020 года единственный сын Лизы Марии Пресли, американский начинающий музыкант Бенджамин Кио в возрасте 27 лет покончил жизнь самоубийством.

Мужьями артистки были американский певец Майкл Джексон и американский актер Николас Кейдж.

В 2018 году Лиза Мария Пресли лечилась в клинике от зависимости к таблеткам, которые отпускаются по рецепту. Пресли не скрывала, что в подростковом возрасте была зависима от наркотиков, седативных препаратов и алкоголя.