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31 января, 2023
 
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Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни

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В 2018 году Лиза Мария Пресли лечилась от зависимости от препаратов
В 2018 году Лиза Мария Пресли лечилась от зависимости от препаратов
Фото: ЕРА

54-летняя американская певица Лиза Мария Пресли перед смертью села на экстремальную диету и сбросила за шесть недель порядка 22 кг. Об этом 30 января сообщил таблоид TMZ со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения артистки.

Собеседники издания также сообщили, что певица вновь начала принимать опиоиды.

В публикации отмечается, что причины смерти певицы будут озвучены после получения результатов токсикологии, а это может занять несколько месяцев. Известно, что в день госпитализации артистка жаловалась на боль в животе. 13 января стало известно, что певица скончалась в госпитале.

Контекст:

Дочь Элвиса и Присциллы Пресли родилась 1 февраля 1968 года.

У певицы остались две дочери-близняшки Харпер и Финли, рожденные в 2007 году от ее четвертого мужа, продюсера Майкла Локвуда, и 31-летняя дочь Райли Кио, рожденная в первом браке с музыкантом Дэнни Кио.

Летом 2020 года единственный сын Лизы Марии Пресли, американский начинающий музыкант Бенджамин Кио в возрасте 27 лет покончил жизнь самоубийством.

Мужьями артистки были американский певец Майкл Джексон и американский актер Николас Кейдж. 

В 2018 году Лиза Мария Пресли лечилась в клинике от зависимости к таблеткам, которые отпускаются по рецепту. Пресли не скрывала, что в подростковом возрасте была зависима от наркотиков, седативных препаратов и алкоголя.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, Лиза Мария Пресли, похудение, рецепты
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