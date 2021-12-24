"Надо же бабки зарабатывать". Маша Распутина перепела песню Верки Сердючки, ее попросили этого не делать

На видео 57-летняя певица одета в белое мини-платье, украшенное серебристыми фигурками.
"Предновогоднее выступление", – подписала ролик Распутина.
В комментариях часть подписчиков попросили певицу больше не петь эту песню.
"Не твое Мария, не твоя песня", – написала allalo29960.
"Надо же бабки зарабатывать, молодец!" – "похвалила" Распутину svetlan552.
"Только красивое платье, песня не твоя", – считает mikhailovna5671.
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Маша Распутина (настоящее имя – Алла Агеева) родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области. Она окончила Тверское музыкальное училище. В 1989 году записала песню "Играй, музыкант!", которая принесла ей всесоюзную популярность.
Певица замужем за бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым. Они поженились в 1999 году. В сентябре 2000-го у них родилась дочь Мария. От первого брака у певицы есть дочь Лидия 1985 года рождения.