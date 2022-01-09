"Надя, где сиськи?", "Чертовка, секасная", "Соска". Дорофеева позировала в секси-бикини

В кадре 31-летняя певица держится руками за голову.

"Забери солнце с собою", – подписала она снимок, который собрал больше 95 тыс. лайков.

"Надя, где сиськи? В Киеве оставила?" – поинтересовался k_i_n_g_3_6_6_6_.

"Соска", – написал пользователь love.is.777.

"48-й размер ноги?" – спросил antoshaputin.

"Ах ты, чертовка, секасная", – прокомментировал mad_den35.

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева и Гудков женаты с 2015 года. Детей у пары нет.