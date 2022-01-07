"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды

Дорофеева: В этом отпуске я еще не ставила будильник, ну и не планирую Фото: nadya.do.do / Instagram

Певица позирует спиной к объективу, слегка повернув голову к фотографу и прикрывая голую грудь руками.

"В этом отпуске я еще не ставила будильник, ну и не планирую. Просыпаюсь сама, встречаю рассвет и медитирую. Еще немного и стану просветленной", – поделилась впечатлениями артистка.

"Доска, два соска", – отреагировали на фото подписчики.

"Ну какая же фигура у Нади", – оценили фото поклонники.

"Божечки, ты что – голая?" – написали в сети.

"Вот это орех", – прокомментировали фолловеры.

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