"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды

Певица позирует спиной к объективу, слегка повернув голову к фотографу и прикрывая голую грудь руками.
"В этом отпуске я еще не ставила будильник, ну и не планирую. Просыпаюсь сама, встречаю рассвет и медитирую. Еще немного и стану просветленной", – поделилась впечатлениями артистка.
"Доска, два соска", – отреагировали на фото подписчики.
"Ну какая же фигура у Нади", – оценили фото поклонники.
"Божечки, ты что – голая?" – написали в сети.
"Вот это орех", – прокомментировали фолловеры.
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Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.
С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.
Дорофеева и Гудков женаты с 2015 года. Детей у пары нет.