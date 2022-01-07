Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2022
 
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"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды

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Дорофеева: В этом отпуске я еще не ставила будильник, ну и не планирую
Дорофеева: В этом отпуске я еще не ставила будильник, ну и не планирую
Фото: nadya.do.do / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева, которая вместе с мужем, певцом Владимиром Гудковым (Dantes) отдыхает в Тулуме (Мексика), 7 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в полный рост в зеленых стрингах на веранде арендуемого ими жилья.

Певица позирует спиной к объективу, слегка повернув голову к фотографу и прикрывая голую грудь руками.

"В этом отпуске я еще не ставила будильник, ну и не планирую. Просыпаюсь сама, встречаю рассвет и медитирую. Еще немного и стану просветленной", – поделилась впечатлениями артистка.

"Доска, два соска", – отреагировали на фото подписчики.

"Ну какая же фигура у Нади", – оценили фото поклонники.

"Божечки, ты что – голая?" – написали в сети.

"Вот это орех", – прокомментировали фолловеры.

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева и Гудков женаты с 2015 года. Детей у пары нет.

Теги: Мексика, купальник, семья, Надя Дорофеева, певица, отдых, трусы
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