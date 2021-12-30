Дорофеева разделась перед зеркалом и показала, какой пресс накачала в этом году

В доказательство своих слов певица разместила селфи, на котором запечатлена перед зеркалом в черных трусах и подвернутой к груди блузке.

"Накачала пресс", – подписала фото артистка, отметив страницу своего тренера.

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.