"Это кошмар". У попавшей в огонь Дорофеевой обгорели волосы и лицо

"Это был кошмар. Я нигде это еще не рассказывала, но на одном из концертов мои волосы и лицо попали в огонь. Волосы лечу до сих пор", – написала певица.
Дорофеева также опубликовала фото, на котором крупным планом были запечатлены пострадавшие от огня волосы.
Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.
С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.