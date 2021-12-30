"Это кошмар". У попавшей в огонь Дорофеевой обгорели волосы и лицо

Дорофеева: Волосы лечу до сих пор Фото: nadya.do.do / Instagram

"Это был кошмар. Я нигде это еще не рассказывала, но на одном из концертов мои волосы и лицо попали в огонь. Волосы лечу до сих пор", – написала певица.

Дорофеева также опубликовала фото, на котором крупным планом были запечатлены пострадавшие от огня волосы.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram