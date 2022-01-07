"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе

Пляжный образ певица дополнила шляпой.

"Я скучала", – подписала видео певица.

Контекст:

Седокова родилась в Киеве в 1982 году. В 2002-м она некоторое время работала ведущей на "Новом канале". После увольнения, с 2002-го по 2004 год, была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года артистка начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное".

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму в сентябре 2020 года. Он моложе супруги на девять лет. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

В январе певица призналась, что в 2021 году они с Тиммой пережили сложный период в отношениях после того, как супруг остался без работы.