"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине

"Не могут стоить дешево яйца у такой страны", – написал артист.
"Наконец-то нормальное объяснение, а не все о цыплятах, кормах да еще что-то на аграрном", – отреагировали в сети.
"Очень точно", – оценили высказывание фолловеры.
В октябре яйца украинского производства подорожали до 60 грн за десяток, а в некоторых супермаркетах цена доходит до 80 грн. При этом год назад их стоимость составляла 30 грн / 10 штук, а в мае 2022-го она падала до 20 грн.
Антимонопольный комитет Украины начал исследовать причины их подорожания.