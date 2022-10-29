"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине

В октябре яйца в Украине подорожали до 60 грн за десяток, а иногда цена доходит до 80 грн Фото: depositphotos.com / Instagram

"Не могут стоить дешево яйца у такой страны", – написал артист.

"Наконец-то нормальное объяснение, а не все о цыплятах, кормах да еще что-то на аграрном", – отреагировали в сети.

"Очень точно", – оценили высказывание фолловеры.