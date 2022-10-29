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29 октября, 2022
 
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"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине

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В октябре яйца в Украине подорожали до 60 грн за десяток, а иногда цена доходит до 80 грн
В октябре яйца в Украине подорожали до 60 грн за десяток, а иногда цена доходит до 80 грн
Фото: depositphotos.com / Instagram

Украинский певец Иван Марунич, выступающий в составе группы Karta Svitu, 28 октября в Facebook прокомментировал резкое подорожание яиц в Украине.

"Не могут стоить дешево яйца у такой страны", – написал артист.

"Наконец-то нормальное объяснение, а не все о цыплятах, кормах да еще что-то на аграрном",  отреагировали в сети.

"Очень точно", – оценили высказывание фолловеры.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid02DTnsWroKmQzF8R9afMqZ4AAn2ivhbg175dCUYyFHZyf183mH8YrfanqQaWBotpQtl

Контекст:

В октябре яйца украинского производства подорожали до 60 грн за десяток, а в некоторых супермаркетах цена доходит до 80 грн. При этом год назад их стоимость составляла 30 грн / 10 штук, а в мае 2022-го она падала до 20 грн. 

Антимонопольный комитет Украины начал исследовать причины их подорожания.

Теги: Антимонопольный комитет, певец, цена, яйца, супермаркет, Иван Марунич
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