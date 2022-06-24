  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео

"Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны", – говорится в описании к видео.
Российское издание "Медуза" пишет, что в полученном от коллектива релизе фронтмен группы Илья Прусикин от имени коллектива заявил, что он и его коллеги не согласны с войной, которую Россия развязала против Украины.
Певец подчеркнул, что осуждает действия российского правительства.
"Нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны", – заявил Прусикин.
На сайте группы указано, что в настоящее время коллектив живет и работает в Лос-Анджелесе (США).
Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Антон Лиссов, Сергей Макаров и Софья Таюрская, которая присоединилась к коллективу в 2014 году.