  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео

"Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны", – говорится в описании к видео.

Российское издание "Медуза" пишет, что в полученном от коллектива релизе фронтмен группы Илья Прусикин от имени коллектива заявил, что он и его коллеги не согласны с войной, которую Россия развязала против Украины.

Певец подчеркнул, что осуждает действия российского правительства.

"Нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны", – заявил Прусикин.

На сайте группы указано, что в настоящее время коллектив живет и работает в Лос-Анджелесе (США).

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Видео: Little Big / YouTube