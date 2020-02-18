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18 февраля, 2020
 
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Нардеп от "Слуги народа" Кинзбурская пришла в Раду с сумкой стоимостью 62,7 тыс. грн

Нардеп от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская пришла в Верховную Раду с сумкой Prada, стоимость которой на 20 тыс. превышает месячную зарплату нардепа.

Кинзбурская засветила в Верховной Раде брендовую сумку
Кинзбурская засветила в Верховной Раде брендовую сумку
Фото: Виктория Кинзбурская / Facebook

Украинский журналист Анна Сешенко на своей странице в Facebook разместила снимки нардепа от фракции "Слуга народа" Виктории Кинзбурской, на которых та запечатлена на работе с сумкой бренда Prada.

"В Раду носит Prada. Знакомьтесь, депутат "Слуги народа" по округу №171 Виктория Кинзбурская. До избрания в парламент была "простой" чиновницей. Согласно декларации, поданной в 2019 году, ее годовая зарплата составила всего лишь 87 тыс. 225 грн на посту заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области. Но сегодня в Раду она пришла с известной и очень узнаваемой сумкой зеленого цвета (совпадение?) Prada стоимостью 62 тыс. 776 грн. Это на 20 тыс. грн больше даже месячной зарплаты, "без депутатских".

Согласно декларации, кстати, семья депутата не шикует. Во владении бюджетное авто 2016 года, квартира и даже кредит. Так что, эпоха бедности закончилась.

https://www.facebook.com/annasteshenko/posts/2709219135839990

Стешенко отметила, что представители "Слуги народа" сделали ей замечание по поводу критики депутатов с дорогими аксессуарами в Раде.

"Сегодня в "Слуге" меня пытались пожурить. До этого поста. Мол, ну, чего ты к ним цепляешься за эти сумки. Ведь заработали, все ж указано в декларации. Ну-ну..." – написала она.

Виктория Кинзбурская родилась 23 октября 1980 года в Харькове. Она окончила Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого, в 2008 году получила право заниматься адвокатской деятельностью.

В 2019 году была избрана нардепом IX созыва по 171 округу Харькова от партии "Слуга народа" как беспартийная. Член фракции "Суга народа" и Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.



Теги: депутаты, Слуга народа, Prada, Виктория Кинзбурская
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