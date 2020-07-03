Нардеп от "Слуги народа" Саламаха уснул на заседании Верховной Рады. Фото

Народный депутат от партии "Слуга народа" Орест Саламаха уснул во время заседания Верховной Рады в четверг, 2 июля. Об этом сообщает Zaxid.net.
Нардеп проспал более часа в сессионном зале во время рассмотрения во втором чтении законопроекта №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Ориентировочно в 10.00 Саламаха покинул свое место и пересел в кресло за колоннами в сессионном зале, чтобы поспать.
Фото спящего Саламахи разместили на странице Zaxid.net в Facebook.
"Храпел ли при этом депутат, пока неизвестно", – говорится в подписи к снимку.
29-летний Орест Саламаха прошел в Верховную Раду от "Слуги народа" по мажоритарному округу №121 (Борислав, Дрогобыч, Трускавец и Дрогобычский район).