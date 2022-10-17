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17 октября, 2022
 
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Наряд украинского дизайнера из кожи и бумаги занял второе место на престижном конкурсе в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе

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Дизайнер Козина создала наряд, вдохновившись киевским Домом с химерами, построенным в 1902 году польским архитектором Владиславом Городецким
Дизайнер Козина создала наряд, вдохновившись киевским Домом с химерами, построенным в 1902 году польским архитектором Владиславом Городецким
Фото: Геннадий Котлярчук

В начале октября в Лос-Анджелесе в рамках Metropolitan Fashion Week состоялся международный конкурс Metropolitan Fashion Week All Star 2022 с участием конкурсантов из Армении, Канады, Сальвадора, Италии, Японии, Ливана, Мексики, Филиппин, Швеции, США и Украины.

Украину на конкурсе представляла дизайнер Асия Козина, чей наряд занял второе место. Об этом в пресс-релизе интернет-изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы показа украинской участницы.

Участники конкурса представили на суд жюри платья, созданные по мотивам мировой архитектуры. Козина создала наряд, вдохновившись киевским Домом с химерами, построенным в 1902 году польским архитектором Владиславом Городецким.

Наряд Козиной изготовлен из декора, созданного с помощью белой обогащенной бумаги, и кожаного платья.

Все средства, собранные во время показа, будут переданы в поддержку Украины, отмечается в релизе.

В рамках мероприятия также состоялся показ украинских национальных костюмов, которые собраны и хранятся участниками фолк-группы Volya. Видео показа опубликовано на YouTube-канале коллектива.

Модели в украинских национальных костюмах дефилировали под мелодию песни "Доброго вечора, ми з України" украинского дуэта Probass и Hardi.

ВИДЕО
Видео: Folk Group VOLYA / YouTube
Теги: архитектура, платье, мода и красота, дизайнер, показ
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